وزير الزراعة: استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكل قطاعات الوزارة

أعلن وزير الزراعة، علاء فاروق، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكل قطاعات الوزارة وهيئاتها ومديرياتها بالمحافظات، مع تفعيل غرف الطوارئ والمتابعة المركزية والفرعية خلال أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير انتظام العمل بالقطاعات الخدمية والرقابية بنظام النوبتجيات على مدار الساعة؛ لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين دون توقف. وأشار وزير الزراعة إلى إعلان حالة الاستعداد القصوى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ودعم المجازر الحكومية بالمزيد من الأطباء البيطريين، تزامنًا مع فتح جميع المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية أمام المواطنين؛ لاستقبال وفحص وذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام العيد، تحت إشراف بيطري كامل؛ لضمان سلامة اللحوم والحد من الذبح في الشوارع، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

ولفت إلى إلغاء إجازات الأطباء البيطريين، مع تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية على أسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم؛ للتأكد من سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وعلى صعيد حماية الرقعة الزراعية، أوضح الوزير أن مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي بدأوا، منذ أول أيام العيد، تنفيذ حملات مرور ميدانية مكثفة شملت محافظات الشرقية، والغربية، والمنوفية، والجيزة، والفيوم، وأسيوط، والدقهلية، وكفر الشيخ؛ لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها بكل حسم وإزالتها في المهد، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات.

وفي إطار العمل الرقابي والخدمي، أشار فاروق إلى استمرار العمل بالمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية خلال إجازة العيد؛ لضمان استمرار منظومة الرقابة على الأعلاف والأسمدة وحماية قطاع الإنتاج الحيواني. وأوضح أن معامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف واصلت استقبال وفحص عينات شحنات الأعلاف والأسمدة ومكوناتها الواردة من مختلف الجهات؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير انتظام سير العمل بكامل طاقته في جميع أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية خلال أيام العيد؛ لتقديم خدماته الفنية والمعملية دون توقف، لخدمة المصدرين والمستوردين للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، بما يضمن تدفق الصادرات الزراعية المصرية، ومراقبة جودة الواردات من السلع الغذائية؛ لضمان سلامتها. وأضاف فاروق أن حدائق الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات جرى تهيئتها بالكامل أمام المواطنين، مع توفير جميع سبل الراحة لهم، بالتوازي مع جاهزية منافذ الوزارة لضخ كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد وزير الزراعة على استمرار انعقاد غرف العمليات والمتابعة المركزية بالوزارة؛ لتلقي شكاوى المواطنين والمزارعين، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، فضلًا عن متابعة عمليات توريد محصول القمح، والمرور الدوري لتذليل العقبات أمام المزارعين. وفي ختام تصريحاته، توجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الشعب المصري وجموع المزارعين والمربين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات





