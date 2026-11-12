وزير الاستثمار يعزز شراكات جنرال موتورز وبروكتر آند جامبل في واشنطن

وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد يبحث في واشنطن توسيع استثمارات جنرال موتورز وبروكتر آند جامبل في مصر والتركيز على التصدير للأسواق العربية والأفريقية.

في خطوة استراتيجية لتعزيز الاندماج الاقتصادي الدولي لمصر، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءات متميزة مع كبار المسؤولين بشركتي "جنرال موتورز" و"بروكتر آند جامبل" العملاقتين. وقد جرت هذه الاجتماعات المهمة على هامش مشاركة الوزير الفاعلة في قمة الأعمال العالمية " B20 USA 2026"، التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري المشترك.

تفاصيل اجتماعات واشنطن الاستثمارية

استهدفت الاجتماعات المباشرة التي جمعت الوزير بممثلي الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، مناقشة سبل توسيع نطاق أنشطتهما الإنتاجية والتصديرية داخل الأراضي المصرية بشكل ملموس. ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية الوزارة الرامية إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية مع مجتمع الأعمال الأمريكي والأفريقي، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة. تعزيز صناعة السيارات والكهربائية Also read تراجع أسعار الذهب في مصر 12 نوفمبر 2026 مع هبوط الجنيه الذهب

في سياق تفصيلي حول قطاع السيارات، استعرض الدكتور محمد فريد مع توم كارجيل، المدير المسؤول عن العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة "جنرال موتورز"، فرصاً واعدة لتعميق عملية التصنيع المحلي بشكل أكبر. وتم التركيز خلال النقاش على تطوير الصناعات المغذية للسوق، بما يسهم في جذب المزيد من الموردين العالميين ذوي الكفاءة العالية إلى المنظومة الإنتاجية المصرية.

ويهدف هذا التعاون المتبادل إلى دعم تنافسية السيارات التي يتم تصنيعها محلياً في مصر لتخوض غمار الأسواق الخارجية بقدرة شديدة على المنافسة. كما تم بحث الفرص التوسعية الواعدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها الأساسية، مما يعكس استجابة سريعة لمتطلبات التحول نحو الطاقة النظيفة في السوق العالمي.

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المنتجات الاستهلاكية والاتفاقيات التجارية

وتناول الجانب الآخر من المحادثات، الذي جمع الوزير بأوميد أوسكوي، المدير الأول والمستشار القانوني المشارك بشركة "بروكتر آند جامبل"، فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية للمنتجات الاستهلاكية والعناية الشخصية. وناقش الطرفان سبل زيادة الصادرات المصرية الموجهة إلى الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدين من المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية المبرمة مع هذه الدول.

وشملت النقاشات أيضاً الموضوعات الفنية الدقيقة المتعلقة بقواعد المنشأ ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والتي تمثل حواجز أمام بعض الصادرات. وأكدت الوزارة على أهمية هذه الاتفاقيات في تسهيل حركة التجارة وضمان اندماج المنتجات المصرية بسلاسة في أسواق التصدير المستهدفة.

دور الشركات في سلاسل القيمة العالمية

وأكد الدكتور محمد فريد بشكل قاطع أن الوزارة تستهدف بشكل جدي تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الدور الاستراتيجي لمصر بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً للإنتاج والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية. وشدد الوزير على حرصه التام على التعاون المستمر مع الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، والعمل الجاد لتذليل التحديات التي قد تعترض أنشطتها الاستثمارية والتصديرية.

وأشار الوزير إلى الأهمية البالغة لدور هذه الشركات الكبرى في زيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية المعقدة. هذا الاندماج يعزز بالتبعية التوسع في الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي المصري.

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المواقع الإنتاجية والاستراتيجية المستقبلية

وتتمتع شركة "جنرال موتورز" تاريخياً باستثمارات وأنشطة إنتاجية ممتدة في مصر بقطاع صناعة السيارات، حيث شكلت ركيزة أساسية في هذا القطاع الحيوي. وفي الوقت نفسه، تمتلك شركة "بروكتر آند جامبل" المتخصصة في المنتجات الاستهلاكية، ومنها منتجات العناية الشخصية والمنزلية، أنشطة إنتاجية وتصديرية قوية في السوق المصرية، مما يؤكد عمق الجذور الاستثمارية لهذه الشركات.

وفي سياق أوسع، يسعى وزير الاستثمار إلى تعزيز التدفقات وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شراكات استراتيجية مع جهات مثل وكالة "ميجا". كما يتم توظيف علاقات مصر الدولية بشكل فعال لدعم أولويات الاستثمار وزيادة نفاذ الصادرات للخارج، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.