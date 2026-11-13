وزيرة الإسكان تتابع مشروعات المدن الجديدة ومبادرة بيتك في مصر

وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، تتابع مشروعات المدن الجديدة ومبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج.

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا شاملاً عن أنشطتها بين 7 و12 نوفمبر 2026، ركزت فيه على دعم الاستثمارات ومتابعة الملفات ب المدن الجديدة. أكدت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي ، أهمية التنسيق المستمر لضمان التعامل الفعال مع المشكلات التي تؤثر على الخدمات الأساسية.

متابعة مشروعات السويس ودمياط

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج الجولات الميدانية لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتي السويس الجديدة ودمياط الجديدة في 12 نوفمبر 2026. شملت المتابعة بحث الفرص الاستثمارية السياحية وتطوير الواجهة الشاطئية بسويس، ومشروعات الكهرباء والطرق بدمياط، بهدف دفع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية.

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إقبال مصريي الخارج على "بيتك في مصر"

شهد التسجيل لحجز وحدات الطرح الثالث من مبادرة "بيتك في مصر" إقبالًا ملحوظًا من المصريين بالخارج، حيث تضم المبادرة نحو 4 آلاف وحدة سكنية في مدن متعددة. أعلنت الوزارة عن إتاحة أنظمة سداد مرنة تشمل خصم 10% عند استكمال الدفع بالكامل، تماشياً مع حرص الوزارة على توفير فرص سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في الخارج.

أولوية الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين ومتابعة نتائج الاستجابة على الأرض تأتي في مقدمة أولويات وزارة الإسكان والمرافق. جاء ذلك خلال استعراض تقرير أعمال منظومة الاستجابة السريعة بمكتب الوزيرة عن شهر أكتوبر 2026، والذي تناول رصد البلاغات عبر منصات التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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تطوير مدن الصعيد والخدمات الأساسية

تابعت وزيرة الإسكان مستجدات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق في خمس مدن جديدة بالصعيد، وهي سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة. تضمنت المشروعات وحدات سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" ومستشفيات ومراكز شباب ومحطات مياه، بالإضافة إلى حملات لمنع مخالفات البناء لتحسين جودة الحياة.

استثمارات المنصورة الجديدة والتشريعات

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدينة المنصورة الجديدة تمثل إحدى مدن الجيل الرابع التي تعكس التوجه نحو التوسع العمراني المستدام على ساحل البحر المتوسط. كما استقبلت الوزيرة أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين، مشيدة بمزاد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي خصص 6 محال تجارية و3 وحدات إدارية في أسيوط.