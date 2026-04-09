وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ البابا تواضروس الثاني والقس أندرية زكي بعيد القيامة

أرسلت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برقيات تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و القس أندرية زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية ب مصر . في برقية ال تهنئة الموجهة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني ، أعربت الوزيرة عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

دعت الوزيرة المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة في هذا اليوم المبارك على قداسته وعلى جميع أبناء الشعب المصري، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات. كما تمنت الدكتورة عوض أن يحفظ الله مصرنا الغالية، وينعم عليها بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. واختتمت البرقية بتقديم أطيب التحيات وأخلص الأمنيات لقداسته وشعب مصر، متمنية لهم كل الخير والسلام. هذه اللفتة تعكس حرص الحكومة على تعزيز أواصر المحبة والأخوة بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتأكيدًا على قيم التسامح والتعايش السلمي الذي يميز مصر على مر العصور.\أما في البرقية الموجهة إلى القس أندرية زكي، فقد أعربت الدكتورة منال عوض عن بالغ سعادتها بتقديم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد القيامة. دعت الوزيرة المولى عز وجل أن يمنح سيادته وجميع أبناء الشعب المصري السلام والمحبة في هذا اليوم العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركة. وأكدت الدكتورة عوض على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار مصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما أعربت عن تمنياتها لسيادته ولشعب مصر بدوام الصحة والخير والبركة، وكل عام وهم بخير وسلام. تعكس هذه البرقيات روح الوحدة الوطنية التي تجمع المصريين على اختلاف دياناتهم وطوائفهم، وتؤكد على التقدير والاحترام المتبادل بين جميع أبناء الوطن. إن هذه المبادرات تعزز من اللحمة الوطنية وتقوي الروابط الاجتماعية، وتساهم في بناء مجتمع متماسك وقوي. وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة للعالم أجمع عن مدى التسامح الديني والتعايش السلمي في مصر، والذي يمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم.\تأتي هذه البرقيات في إطار حرص الحكومة المصرية على مشاركة جميع المواطنين أفراحهم ومناسباتهم الدينية، وتعزيز قيم المواطنة المتساوية والوحدة الوطنية. وتعبر هذه الخطوة عن التقدير والاحترام المتبادل بين جميع الأطياف المجتمعية في مصر، وتؤكد على أن الوحدة الوطنية هي أساس قوة واستقرار البلاد. إن مثل هذه المبادرات تعزز من اللحمة الوطنية وتقوي الروابط الاجتماعية، وتساهم في بناء مجتمع متماسك وقوي. كما أنها تبعث برسالة طمأنة لجميع المصريين، بأنهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، وأن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم. وتعكس هذه الخطوة أيضًا التزام الحكومة بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع أبناء الشعب المصري، وهي قيم متأصلة في المجتمع المصري على مر العصور. إن هذه المبادرات تؤكد على أن مصر قادرة على تجاوز التحديات والصعاب، وتحقيق التنمية والازدهار في ظل الوحدة الوطنية والتكاتف المجتمعي. إن مشاركة المسؤولين في مثل هذه المناسبات تعكس مدى تقديرهم واحترامهم للدور الذي يلعبه جميع أبناء الشعب المصري في بناء الوطن وتقدمه





