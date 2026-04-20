وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة لبحث خفض التصعيد الإقليمي وتعزيز استقرار الشرق الأوسط

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الاثنين الموافق 20 أبريل، السيد جان أرنو، المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة المعني ب الشرق الأوسط ، وذلك في إطار جولة إقليمية مكثفة يجريها المبعوث الأممي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقد استهل اللقاء بتقديم الدكتور عبد العاطي التهنئة للمبعوث على توليه مهام منصبه الجديد، مؤكداً ثقة القاهرة في قدرته على قيادة جهود المنظمة الدولية لتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بظروف جيوسياسية بالغة الحساسية، معرباً عن استعداد مصر الكامل لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون المشترك لإنجاح مهمته السامية في خفض حدة التوترات الإقليمية. وشهد الاجتماع حواراً موسعاً تبادل فيه الجانبان الرؤى حول التحديات الأمنية المتزايدة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الدؤوبة والمستمرة لدعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف الوصول إلى تفاهمات حقيقية تسهم في تهدئة الأوضاع الإقليمية. وأكد الوزير عبد العاطي أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفاً دولياً لمنع انزلاق المنطقة نحو صراعات أوسع، مشدداً على أن استمرار النزاعات يلقي بظلاله القاتمة على حركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى تهديده المباشر للأمن الغذائي العالمي وتأثيره السلبي على أسواق الطاقة والنفط. وأشار الوزير إلى أن مصر تنظر بأهمية بالغة إلى انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معتبراً أن الحوار البناء هو الطريق الوحيد لإنهاء حالة عدم الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في مختلف بؤر الصراع. من جانبه، أشاد السيد جان أرنو بالدور المحوري والاستراتيجي الذي تلعبه مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً الجهود المصرية الصادقة في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية. وأعرب المبعوث الأممي عن دعمه الكامل لكافة المبادرات المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري، مؤكداً على تطابق الرؤى بين الأمم المتحدة والقاهرة في ضرورة إيجاد حلول سياسية مستدامة للأزمات القائمة. وفي ختام اللقاء، توافق الجانبان على ضرورة إدامة قنوات الاتصال والتنسيق المشترك، وتكثيف المشاورات خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق التنمية والازدهار بعيداً عن أهوال الحروب والنزاعات المسلحة، وبما يضمن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة العالمية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines