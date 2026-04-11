وزير الاستثمار يبحث خطط التوسع الاستثماري لسامسونج وإل جي في مصر

ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع قيادات شركتي سامسونج وإل جي خطط التوسع الاستثماري في السوق المصري، بهدف تعزيز المكون المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين صناعة الإلكترونيات.

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات شركتي سامسونج و إل جي خطط التوسع الاستثمار ي في السوق ال مصر ي، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركتين.

وقد أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الإلكترونيات باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يدعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل البنية التحتية المتطورة، التحديثات التشريعية، الحوافز الاستثمارية المرنة، وتوافر العمالة الفنية المدربة وفق المعايير الدولية. هذا الجهد يأتي في سياق رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.\خلال اللقاءات، تم التركيز على جوانب محددة من خطط التوسع. ففي اللقاء مع مسؤولي شركة سامسونج، تم استعراض الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار لتعظيم استفادة الشركة منها في توسعاتها داخل مصر. كما تم مناقشة ملف تعميق المكون المحلي في أجهزة التلفزيون والشاشات، مع إيلاء اهتمام خاص للمكون التكنولوجي المتقدم Open Cell Screen، الذي يؤثر بشكل كبير على جودة العرض. وأكد الوزير على أهمية جذب الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع هذا المكون الاستراتيجي للتواجد في المناطق الصناعية المصرية، بهدف استكمال حلقات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد المحلية. أما في لقاء شركة إل جي، فقد تم استعراض رؤية الشركة المستقبلية وخططها الاستثمارية في السوق المصري، مع بحث فرص زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، ومناقشة التحديات التشغيلية المحتملة. وقد تعهد الوزير بدراسة جميع المقترحات التي تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال، مؤكدًا على التزام الوزارة بمنهجية 'الباب المفتوح' أمام مبادرات الشركات الجادة.\وفي ختام اللقاءات، شدد الوزير على أهمية تحقيق التكامل الصناعي عبر جذب الصناعات المغذية التي تدعم المصانع الكبرى، مما يخلق بيئة إنتاج متكاملة تعزز تنافسية شعار 'صنع في مصر' في الأسواق العالمية. كما وجه بضرورة المتابعة الدورية لنتائج هذه الاجتماعات من قبل فرق العمل المختصة بالوزارة، لضمان تحويل التفاهمات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع. هذه المشروعات تهدف إلى دفع التنمية الصناعية، وتعزيز الصادرات المصرية، وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة. يعكس هذا النهج التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. ومن خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعة والتكنولوجيا





