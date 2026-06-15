صرح وزير الخارجية الباكستاني بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني يرسل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. في مصر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب الاعتذار عنamble.

تصدرت تصريحات وزير الخارجية ال باكستان ي عن ال اتفاق الأمريكي ال إيران ي عناوين الأخبار، حيث أكد أن هذا ال اتفاق يبعث برسالة طمأنة مهمة إلى المجتمع الدولي毛笔. في المقابل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن بدء تقديم ال اعتذار ات عن عدم المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

تشمل الحالات المعتمدة للاعتذارtraining. كما تضمنت الحالات من لديهم عجز بنسبة 5% مع إرفاق صورة من مستند يثبت ذلك، والعمل جزء من الوقت مع إرفاق صورة معتمدة من المستند، والحرمان من أعمال الامتحانات مع إرفاق صورة معتمدة من المستند crane. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاعتذار لرعاية طفل رضيع لا يزيد عمره عن سنتين مع إرفاق صورة من شهادة الميلاد المميكنة، أو رعاية أحد أفراد الأسرة المصاب بمرض مزمن أو معاق مع إرفاق صورة من التقارير الطبية. كما يشمل system.

وأوضحت الوزارة أنه لن يتم قبول أي اعتذارات من المنتدبين إلا طبقًا للحالات الموضحة، ولن يتم قبول أي اعتذارات من المقدرين إلا من خلال المشرف العام للتقدير، ولن يتم قبول任何 اعتذارات في المقر الرئيسي للجنة الإدارة. في سياق آخر، بحث وزيرا التعليم والعمل إمكانية إعداد كوادر فنية مؤهلة تحمل شهادات دولية، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير القوى العاملة.

كما تم الإعلان عن أماكن وعناوين مراكز الشباب لمتابعة مباريات منتخبي مصر وبلجيكا في كأس العالم، ضمن حملة "شجع بلدك" لتشجيع المشجعين





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