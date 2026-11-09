وزيرة الإسكان تكثف متابعة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بـ 4 محافظات

وزيرة الإسكان تؤكد التزام الدولة بمشروعات البنية التحتية في المنوفية والمنيا ودمياط وأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة لتعزيز جودة الحياة الريفية.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التزام الدولة الجاد بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي في المحافظات الريفية، وذلك ضمن الإطار العام لمبادرة حياة كريمة التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة.

توجيهات الوزيرة لتكثيف المتابعة الميدانية

وجهت الوزيرة راندة المنشاوي بتكثيف برامج المتابعة الميدانية المباشرة لمواقع العمل الخاصة بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لضمان سير العمليات وفقاً للجدول الزمني المحدد دون أي تأخير غير مبرر.

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أمرت الوزارة بزيادة أعداد العمالة والمعدات الثقالة الخفيفة المتاحة في المواقع، مع ضرورة ضغط البرامج الزمنية لإنجاز الأعمال المتعثرة أو المتأخرة، وذلك للحفاظ على التزامات الدولة تجاه المواطنين.

أكدت التوجيهات على الالتزام الصارم بتوريد المهمات والمكونات الأساسية للمشروعات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء الأولوية المطلقة للمنتج المحلي المصنع محلياً وفقاً للقواعد واللوائح الاقتصادية المعتمدة.

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تفصيلات مشاريع مياه الشرب في المنوفية والمنيا

في محافظة المنوفية، شملت المتابعة الدقيقة مشروعات محطات مياه الشرب المخصصة لخدمة 240 قرية، حيث ركزت الجولة على محطات المياه في قرى زنارة وأم خنان ومنشأة أبو ذكري وميت برة وفيشا الكبرى وجريس.

أشار التقرير إلى استئناف تنفيذ الأعمال الفعلية في هذه المحطات الحيوية، بما يضمن تزويد تلك القرى بالمياه النظيفة والآمنة بشكل مستدام ومستمر لجميع السكان.

في محافظة المنيا، تناولت المتابعة مجموعة واسعة من مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركزي ديرمواس وملوي، وتشمل محطتي رفع الصرف الصحي بقرية دلجا سواء الرئيسية أو الفرعية، بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحي قرية بني خالد.

مشروعات الصرف الصحي الكبرى في دمياط وأسيوط

في محافظة دمياط، تابع مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عدداً من مشروعات معالجة الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، وهي محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 10/5 آلاف متر مكعب يومياً.

شملت القائمة أيضاً محطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5 آلاف متر مكعب يومياً، ومحطة معالجة صرف صحي كفر سليمان بطاقة 10/5 آلاف متر مكعب يومياً، وذلك لرفع كفاءة معالجة مياه الصرف.

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أما في محافظة أسيوط، فتضمنت الجولات متابعة محطة معالجة صرف صحي بني غالب بطاقة 54/36 ألف متر مكعب يومياً، لخدمة 16 قرية بمركز أسيوط، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي صدفا والغنايم بطاقة 40/20 ألف متر مكعب يومياً لخدمة 17 قرية.

إجراءات تنفيذية ومشاريع بورسعيد التحلية

كما تضمنت جولات المتابعة بمحافظة أسيوط محطة رفع صرف صحي قرية نزلة باقور بمركز أبوتيج، ومحطة رفع صرف صحي قرية السوالم البحرية، ومحطة رفع صرف صحي قرية المعابدة الرئيسية بشبكة انحدار الغربية والفرعية والشرقية بمركز أبنوب.

في إطار متابعة مشروعات البرامج التنفيذية الأخرى للهيئة، تمت متابعة مشروع محطة تحلية غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بطاقة تصميمية تبلغ 20 ألف متر مكعب يومياً، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة.

أشار التقرير إلى أن الجولات الميدانية قام بها كل من: المهندس أشرف السيد رئيس الإدارة المركزية للتدريب، والمهندس ناجح عبدالرحمن نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد، والمهندس عصام عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق.