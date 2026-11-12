وزير الاستثمار يبحث مع ماستر كارد تطوير حلول رقمية لصادرات مصر

وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد يجتمع مع الرئيس التنفيذي لـ 'ماستر كارد' في واشنطن لتعزيز التعاون الرقمي ودعم الصادرات المصرية عبر الابتكار التكنولوجي.

عقد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً strategيا مع تاكر فوت ، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والسياسات بشركة " ماستر كارد" العالمية، في مقر السفارة المصرية بواشنطن. يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد آليات تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والشركة الأمريكية لتسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

رؤية جديدة لتعزيز الابتكار في الصادرات

ناقش الجانبان سبل تطوير خدمات التصدير المصرية بشكل شامل، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية المتطورة. يأتي هذا التعاون في إطار الجهود الرامية إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التجارية للدولة المصرية وجذب استثمارات جديدة نحو القطاعات التصديرية الواعدة.

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أبرز وزير الاستثمار خلال النقاشات ضرورة تسخير الإمكانات الرقمية لتحقيق قفزة نوعية في الأداء التصديري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للتوسع عالمياً. وقد أعرب تاكر فوت عن اهتمام شركة "ماستر كارد" العميق بالمشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية.

إطلاق البيئة التجريبية لتكنولوجيا التجارة

استعرض الوزير خلال اللقاء جهود مصر الناجحة لإطلاق "البيئة التجريبية التنظيمية لتكنولوجيا التجارة" أو ما يعرف بـ "TradeTech Sandbox". تهدف هذه البيئة المبتكرة إلى تمكين الشركات المحلية من تطوير حلول رقمية متقدمة، والاستفادة الفعالة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يركز هذا المشروع على دعم المصدرين من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية التي قد تعترض وصول المنتجات المصرية للأسواق الدولية.

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تشمل الخدمات التي تستهدفها البيئة التجريبية الجديدة مجالات حيوية مثل الشحن اللوجستي، التمويل التجاري، ونظام المدفوعات الرقمية. يسعى هذا التكامل إلى تيسير العمليات التجارية عبر الحدود بشكل كبير، مما يضمن تدفقاً أسرع وأكثر أماناً للأموال والسلع. كما تهدف الخطة إلى توسيع قاعدة الشركات المصرية العاملة في الخارج وزيادة حصتها من التجارة العالمية.

تطوير منظومة المدفوعات الرقمية

تناول الجانبان فرص الاستفادة من الخبرات الدولية المتراكمة لدى شركة "ماستر كارد" وبرامجها المتخصصة في دعم الشركات الناشئة. تم الاتفاق على التركيز بشكل خاص على تطوير منظومة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، لضمان سرعة ودقة المعاملات المالية بين الشركات المصرية وشركائها العالميين. سيوفر الجانب الفني من الشركة الدعم اللازم لتطوير البيئة التجريبية بشكل يتوافق مع المعايير الدولية.

من جانبه، صرح تاكر فوت بأن الشركة تتطلع للاستفادة من فرص التعاون المباشرة التي تتيحها المبادرة المصرية. أكد أن الهدف المشترك هو تطوير حلول تكنولوجية ذكية تدعم قطاع التجارة والتصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوق العالمي.

خطوات تنفيذية واتفاقيات مستقبلية

اتفق الجانبان على عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية المفصلة مع فريق عمل شركة "ماستر كارد" في مصر. ستركز هذه الجلسات على دراسة مجالات التعاون المقترحة بعمق، وبحث آليات التنفيذ العملية والجداول الزمنية لكل مرحلة من مراحل المشروع. سيتم وضع خطط عمل محددة لضمان تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس يخدم الاقتصاد المصري.

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تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المصرية لتحديث البنية التحتية الرقمية للقطاع الخاص. من المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما ستعمل هذه الخطوة على زيادة الثقة بالمؤسسات المالية والتقنية المصرية في نظر المستثمرين الدوليين.

في الختام، عبر وزير الاستثمار عن تفاؤله الكبير بنتائج هذه الشراكة، متوقعاً أن تسهم بشكل جوهري في رفع ترتيب مصر في مؤشرات سهولةDoing Business. بينما أكدت شركة "ماستر كارد" التزامها بتقديم أفضل الممارسات العالمية لتحقيق هذه الرؤية المشتركة.