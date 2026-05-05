وزير الخارجية الألماني يحذر إسرائيل من تصعيد الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين اللبنانيين

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن لبنان يجب ألا يتحول إلى ساحة حرب، محذرا إسرائيل من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين. ودعا إلى اتفاق لحماية المدنيين في كلا البلدين، مع التأكيد على أن أول محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ عقود تبعث على الأمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في برلين، حيث شدد فاديفول على أن من غير المقبول أن ينشأ الجيل الشاب في لبنان وسط أنقاض منازل آبائهم، مؤكدا أن ذلك لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا. وفي الوقت نفسه، أدان بشدة الهجمات التي يشنها حزب الله على إسرائيل، ودعا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحركة.

وتابع فاديفول قائلا إن هناك حاجة إلى اتفاق لحماية المدنيين في كلا البلدين، وشدد على أن أول محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ عقود تبعث على الأمل. من ناحيته، شدد ساعر على أن إسرائيل جادة في إجراء مفاوضات مع لبنان، موضحا أن سكان شمال إسرائيل يعيشون واقعا لا يحتمل في ظل هجمات حزب الله. كما أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي مجددا أن إسرائيل لا تطمح إلى أي ضم أراض لبنانية، وأن وجودها في جنوب لبنان يهدف إلى حماية مواطنيها فحسب.

وقال فاديفول إن لبنان يجب أن يكون جزءا من الحل، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يهدد الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يلعب دورا في دعم المحادثات بين الجانبين، مع التأكيد على ضرورة احترام السيادة اللبنانية. كما أكد أن أي حل يجب أن يضمن أمن إسرائيل دون أن يضر بالمدنيين اللبنانيين. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن هناك جهودا جارية لتهدئة التوتر بين الجانبين، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن أمن الطرفين.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات إن هناك تحسسا متزايدا في المجتمع الدولي حول خطورة استمرار التوتر في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة. وفي الوقت نفسه، أكدت إسرائيل مجددا أنها لا تسعى إلى تصعيد في المنطقة، بل إلى حل سلمي يضمن أمنها. وقال ساعر إن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع لبنان، مشيرا إلى أن هناك فرصا حقيقية لتحقيق تقدم في المفاوضات. وأضاف أن إسرائيل لا تسعى إلى أي توسع إقليمي، بل إلى حل يضمن أمنها واستقرار المنطقة.

وفي الختام، أكد فاديفول أن هناك حاجة إلى حل شامل يضمن أمن إسرائيل واستقرار لبنان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يلعب دورا في دعم المحادثات بين الجانبين. وقال إن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق يضمن أمن الطرفين دون أن يضر بالمدنيين. وأضاف أن هناك حاجة إلى جهود دبلوماسية مكثفة لتهدئة التوتر في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة احترام السيادة اللبنانية





