وزيرة التضامن تتابع جهود الإغاثة في سانت كاترين عقب السيول

توجيهات فورية من وزيرة التضامن الاجتماعي للدعم العاجل لتجمع وادي سعال بجنوب سيناء بعد تضرر الأراضي الزراعية جراء السيول، مع رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية.

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، عن كثب تداعيات موجة التقلبات الجوية العاتية التي تجتاح البلاد، وتؤكد على ضرورة التدخل السريع لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتجمع وادي سعال الواقع في مدينة سانت كاترين . يأتي هذا الاهتمام الوزاري عقب تعرض المنطقة لموجة من ال سيول الجارفة التي تسببت في إلحاق أضرار مادية جسيمة بأجزاء واسعة من الأراضي الزراعية، مما يهدد سبل العيش لسكان المنطقة.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم على الفور تشكيل لجنة إغاثة متخصصة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء. وقد انتقلت هذه اللجنة ميدانيًا إلى تجمع وادي سعال لتقييم حجم الخسائر وتحديد طبيعة الأضرار التي لحقت بالمنطقة، بهدف وضع خطة عمل شاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف آثار الكارثة. وأكد الدكتور عبد الرحمن أن فرق الإغاثة التابعة للوزارة تعمل بلا كلل على مدار الساعة لحصر الأضرار بشكل دقيق وسريع، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الضرورية للأسر المتضررة من السيول. ويتم هذا العمل بتنسيق وثيق مع مختلف الجهات التنفيذية والمحلية في محافظة جنوب سيناء، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن. وتستمر المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الاستجابة الفورية لأي تطورات جديدة، وتوفير الدعم اللازم بشكل مستمر للمتضررين، سواء كان ذلك في شكل مساعدات غذائية، أو مأوى مؤقت، أو أي احتياجات أساسية أخرى. تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أصدرت توجيهات واضحة برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة قطاعات الوزارة تحسبًا لموجة التقلبات الجوية المتوقعة، وذلك بناءً على التحذيرات والتوقعات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الحالة الجوية خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 و 17 أبريل 2026. وقد تضمنت هذه التوجيهات انعقاد غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات في الوزارة بشكل دائم، وربطها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بغرف العمليات المشابهة في كافة المحافظات. الهدف من هذا الربط هو ضمان المتابعة اللحظية والدقيقة لتطورات الحالة الجوية، والتمكن من التعامل الفوري والفعال مع أي طارئ أو حادث قد ينتج عن هذه التقلبات الجوية، سواء كانت سيول، أو عواصف، أو أي ظروف جوية قاسية أخرى. إن هذا الاهتمام الحكومي يعكس حرص الدولة على سلامة مواطنيها وعلى تخفيف آثار الكوارث الطبيعية. وتعمل الوزارة جاهدة لضمان تقديم الدعم اللازم للمتضررين في سانت كاترين، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، والتعلم من هذه التجربة لتحسين آليات الاستجابة للطوارئ في المستقبل. وتشمل جهود الوزارة أيضًا تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه السيول على المجتمعات المحلية، ووضع خطط طويلة الأجل للتنمية المستدامة في المناطق الأكثر عرضة للخطر. إن فريق العمل الميداني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يتحلى بالروح العالية والالتزام المهني، ويعمل بجد لتقديم يد العون لكل من يحتاجه، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في أوقات الأزمات. تتضمن عملية التقييم أيضاً التواصل مع أفراد المجتمع المحلي، والاستماع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم، ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة تلبي متطلباتهم. تتجاوز جهود الإغاثة مجرد تقديم المساعدات العينية، لتشمل أيضاً الدعم النفسي والمعنوي للأسر المتضررة، والتأكيد على أن الدولة تقف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. إن سرعة الاستجابة والفعالية في تقديم الدعم هي مفتاح تجاوز الأزمات، وهو ما تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيقه في كل مرة. كما تعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الوعي بمخاطر الكوارث الطبيعية، وتدريب المجتمعات المحلية على كيفية الاستعداد والاستجابة للطوارئ، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر صمودًا وقدرة على مواجهة التحديات. إن التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني يلعب دورًا حاسمًا في نجاح جهود الإغاثة والتعافي، وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية هذا التعاون في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. تظل الوزارة ملتزمة بتقديم كل ما في وسعها لدعم المتضررين، والعمل على استعادة الحياة الطبيعية في تجمع وادي سعال، والعمل على تعزيز المرونة المجتمعية في مواجهة التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines