وزيرة التضامن تخصص رقم للتواصل والإبلاغ عن الحالات التي قد تتواجد في الشوارع ويظهر عليها حالات تعاطى المواد المخدرة

وزيرة التضامن الاجتماعي تخصصت رقم للتواصل والإبلاغ عن الحالات التي قد تتواجد في الشوارع ويظهر عليها حالات تعاطى المواد المخدرة. بعد الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة، تتحرك فرق متعددة التخصصات بشكل فوري إلى موقع الحالة. تضم فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والهلال الأحمر المصري، وذلك للقيام بمهام الوصول والالتقاط ونقل المستفيد إلى أحد المقار التابعة للوزارة، وتقديم الإسعافات الأولية والدعم الطارئ. سيتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، بما في ذلك الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وكذلك الكشف عن الأمراض المصاحبة، خاصة الفيروسات الكبدية وHIV. في حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي لدى الشخص بلا مأوى، ستقوم وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الأوراق الثبوتية وفقًا للأطر القانونية المنظمة. بعد التأكد من حالة الشخص بتتعاطي المواد المخدرة، سيقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال المراكز التابة للصندوق والجهات الشريكة وبالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية. سيتم إحالة الشخص للعلاج ويبدأ برامج العلاج الطبي والتأهيل النفسي والسلوكي. سيتم إعداد خطة خروج للحالة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان عدم العودة إلى الشارع، والحد من عوامل الخطورة المؤدية للانتكاسة. هذه المبادرة ستبدأ في محافظات القاهرة الكبرى ثم بعد ذلك التوسع تدريجيا في المحافظات المختلفة. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير أوجه الرعاية الكاملة للأشخاص بلا مأوى.

هذه المبادرة ستبدأ في محافظات القاهرة الكبرى ثم بعد ذلك التوسع تدريجيا في المحافظات المختلفة. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير أوجه الرعاية الكاملة للأشخاص بلا مأوى.





