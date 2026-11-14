وزير تجارة هندي يصل القاهرة لتعزيز الشراكة التجارية مع مصر

وصول وزير التجارة الهندي بيوش جويال للقاهرة في زيارة رسمية تهدف لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، بحضور وفد يضم 150 شركة هندية.

وصل وزير التجارة والصناعة الهند ي بيوش جويال إلى القاهرة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2026، في إطار زيارة رسمية مخطط لها أن تستمر حتى يوم الأحد 17 نوفمبر المقبل. وقد جاء هذا الوصول تلبيةً لدعوة رسمية صادرة عن وزير الاستثمار و التجارة الخارجية ال مصر ي الدكتور محمد فريد صالح ، والذي استقبل نظيره الهند ي في اجتماعات تركز على تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

يُرافق الوزير الهندي وفد أعمال رفيع المستوى يتكون من ممثلين عن 150 شركة هندية كبرى، بالإضافة إلى 30 شركة ناشئة واعدة. ويأتي هذا العدد الكبير من المشاركين كمؤشر جلي على الحرص الشديد من قبل الجانبين المصري والهندي على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية القائمة.

Also read عاجل: كيلو القائم بـ150..نقيب الجزارين يكشف لـ 'الفـجـر' سعر الأضاحي 2024

رئاسة الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة

من المقرر أن يترأس الوزير بيوش جويال بالاشتراك مع نظيره المصري الدكتور محمد فريد صالح، أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين الهند ومصر. وتُعقد هذه اللجنة للمرة الأولى على المستوى الوزاري، مما يعطي دفعة قوية للحوار الاقتصادي الرسمي ويضع إطاراً مؤسسياً جديداً لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية القائمة بين الدولتين.

كما سيلقي الوزير الهندي كلمة رسمية خلال منتدى الأعمال الهندي المصري الذي ينظم بالتوازي مع الزيارة، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الأعمال المشترك. وتهدف هذه الفعاليات إلى خلق منصة مباشرة للتواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وسيسمح هذا المشهد بفرص عقد لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء المصريين وكبار رجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المالية الكبرى.

Advertisement

حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة

وتتصدر الشركات المشاركة في منتدى الأعمال قائمة المشاركين المتوقعين، حيث يتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 300 شركة من البلدين. كما يشمل البرنامج فعالية مخصصة للشركات الناشئة تتيح للمبتكرين الهنود فرصة التواصل المباشر مع رواد الأعمال والمستثمرين المصريين والشركاء التجاريين المحتملين، مما يعزز نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين.

في الجانب الإنساني والدبلوماسي، وضع الوزير بيوش جويال إكليلاً من الزهور تخليداً لذكرى الجنود الهنود في مقابر هليوبوليس العسكرية بعد وصوله مباشرة. كما التقى بأعضاء الجالية الهندية المقيمة في مصر، في دلالة واضحة على عمق الروابط الإنسانية والشعبية التي تربط بين البلدين، والتي تعزز من أواصر الثقة والتفاهم المتبادل بين شعبيهما.

خلفية الشراكة الاستراتيجية والهدف للمستقبل

وتأتي هذه الزيارة الرسمية في أعقاب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة بريكس التي استضافتها نيودلهي في سبتمبر 2026. وقد أكد الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التزام الزعيمين بمواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية التي أرسيت خلال زيارة مودي التاريخية إلى مصر في يونيو 2023، والتي أعقبت زيارة السيسي للهند في وقت سابق من العام ذاته.

وتقوم الشراكة الاقتصادية بين البلدين على تكامل مقوماتهما بشكل استراتيجي، حيث يفتح السوق الهندية المتنامية وتنوع قاعدتها التصنيعية وقدراتها الهندسية المتقدمة واقتصادها الرقمي وبيئتها الحاضنة للابتكار آفاقاً جديدة أمام الشركات المصرية. وفي المقابل، يجعل الموقع الاستراتيجي لمصر وعمالتها الماهرة وبنيتها الصناعية وارتباطها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية منها شريكاً مهماً للهند في قطاعات الاستثمار والتصنيع.

Advertisement

وأظهرت البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نمواً تجاوز 35% ليبلغ 6.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026. كما تجاوزت الاستثمارات الهندية المباشرة في مصر حاجز 5.5 مليار دولار، مما يؤكد جدية الطرف الهندي في تعظيم حضوره في السوق المصرية.

ومع استعداد البلدين للاحتفال بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2027، يواصلان توطيد شراكتهما الاقتصادية بوصفها إحدى الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتهدف هذه الجهود المتواصلة إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز المنفعة المتبادلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.