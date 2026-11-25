بدر عبد العاطي يجرى محادثات مع جبريل الرجوب حول تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي للسلام ومواجهة التصعيد في الضفة الغربية.

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، يوم الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر، الفريق جبريل الرجوب ، أمين سر اللجنة المركزية ل حركة فتح ، في اجتماع يركز على التطورات الراهنة في الملف الفلسطيني.

تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الخطة الأمريكية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية. وتتضمن هذه الجهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي للسلام بكافة مراحلها بشكل دقيق ومفصل.

Also read مصر تحصد 3 ذهبيات مع بداية البطولة العربية للتجديف الشاطئي 2026

ويشمل ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما شدد الجانبان على تهيئة الظروف اللازمة للمضي قدماً في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

Advertisement

القلق من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعرب وزير الخارجية المصري عن بالغ القلق إزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذراً من خطورة المساعي الرامية إلى فرض أمر واقع على الأرض.

وشدد على أن هذه المساعي تقوض فرص تجسيد حل الدولتين، وهو ما يشكل تهديداً جسيماً للاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد رفض مصر الكامل لأية محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها، مطالباً بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الدينية في القدس.

ودعا الفريق جبريل الرجوب إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتكثيف جهود الحوار الوطني كخطوة أساسية لتحقيق الأهداف السياسية المرجوة.

Advertisement

الطريق نحو الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد وزير الخارجية على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي هذه المباحثات في سياق الجهود المستمرة لمصر والدول الداعمة لتحقيق رؤية سياسية شاملة تحترم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

ويبقى التنفيذ الفعلي للخطط الدولية والتزامات الأطراف المعنية هو المحك الحقيقي لاستقرار المنطقة وحل النزاعات القائمة.

وستستمر وزارة الخارجية المصرية في التنسيق مع شركائها الدوليين لمراقبة الوضع وضمان تطبيق الاتفاقيات المبرمة لحماية المدنيين.