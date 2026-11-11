وزير السياحة والآثار: الاستثمار في الكوادر البشرية يسهم في تطوير السياحة المصرية

تؤكد الوزيرة على أهمية تعزيز القدرات البشرية للمساهمة في تنويع قطاع السياحة وتشغيل آلاف الوظائف وتحفيز الإنتاج المحلي

أوضح وزير ال سياحة وال آثار شريف فتحى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد استثمار حقيقي في العنصر البشري، و يُعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية ال وزارة لتطوير منظومة العمل والرتقاء ب كفاءة الأداء المؤسسي. وعن البرنامج ال تدريب ي الذي قام بمقدمته، أكد وزير ال سياحة وال آثار أن هذا البرنامج أتى في إطار الجهود التي تبذلها ال وزارة لتطوير مواردها البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن التدريب البشري يعد مادة رائعة، وهو ما يقوم به الكثير من الأقسام في الوزارة.

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أضاف وزير السياحة والآثار أن التدريب البشري يجب أن يأخذ في اعتباره جميع الجوانب المتعلقة بالتدريب البشري، مثل تطوير المهارات الشخصية والسلوكية، وفي مقدمتها التواصل الفعّال والعمل الجماعي.

وركز وزير السياحة والآثار على أهمية الاستثمار في الكوارد البشرية، والاهتمام بكل جانب من جوانب التدريب البشري.

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البرنامج التدريبي لتنمية الكوادر البشرية

من جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى حرص الهيئة على أن تجمع البرامج التدريبية التي تنفذها للعاملين بين الجانبين النظري والتطبيقي.

وأضاف الدكتور يوسف أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود الهيئة لتنمية مواردها البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تزويد العاملين بالمهارات الأساسية اللازمة لتحقيق الأداء الفعّال في بيئة العمل.

من جانبه، تحدث محمد رمضان، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه، والتي تضمن خمسة محاور رئيسية، جرى تنفيذ كل منها من خلال أربع مجموعات، بواقع 20 متدربًا في كل مجموعة.

وأشار محمد رمضان إلى أن هذه البرنامج استمر قرابة خمسة أشهر، وتضمن تطوير الكفاءات الأساسية والمهارات الشخصية ورفع الكفاءة الوظيفية، وأساسيات الإدارة الاستراتيجية، وأساسيات التسويق لغير المتخصصين، والكتابة المؤسسية الاحترافية، وأساسيات إدارة المشروعات.