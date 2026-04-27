وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و'حياة كريمة' في الأقصر

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' في محافظة الأقصر، مؤكدةً أهمية هذه المشروعات في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم التنمية المستدامة. وتفقدت الوزيرة محطة تنقية مياه طيبة الجديدة، واستمعت إلى شرح تفصيلي حول مراحل التشغيل.

وصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الأقصر ، حيث كان في استقبالها المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر . جاءت الزيارة في إطار تفقد عدد من المشروعات الحيوية المتعلقة ب مياه الشرب و الصرف الصحي في المحافظة، بالإضافة إلى متابعة التقدم في مشروعات المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ” التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الريفية.

وترافق الوزيرة خلال الزيارة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من القيادات الوزارية ومسؤولي الجهات التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى مسؤولي جهاز مدينة طيبة الجديدة. أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحتل مكانة بارزة في أولويات الدولة، وذلك نظرًا لأثرها المباشر على جودة حياة المواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى التزام الوزارة بتنفيذ هذه المشروعات وفقًا لأعلى المعايير الفنية، بما يتماشى مع خطط الدولة الطموحة في التوسع العمراني وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030. وأوضحت أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تعتبر من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، حيث تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري، وتوفير بيئة معيشية كريمة لهم.

وأكدت أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن نطاق المبادرة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة للأسر المستفيدة، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الإسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد الكوادر القيادية المؤهلة للعمل في قطاع الإسكان والمرافق.

بدأت جولة الوزيرة والمحافظ بتفقد محطة تنقية مياه مدينة طيبة الجديدة، والتي تعتبر من المشروعات التنموية الهامة في قطاع المرافق والخدمات بالمدينة. وقد استمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل التشغيل المختلفة للمحطة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوميًا. وتضم المحطة مأخذًا للمياه من نهر النيل، وخطوط نقل المياه العكرة، وخزانات التخزين، وبيارات الرفع، ومروقات الترسيب والترويب، وفلاتر الرمل السريعة، وخزانات المياه المرشحة، وطلمبات المياه المرشحة، وشبكة التوزيع.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن محطة مياه طيبة الجديدة تمثل نموذجًا متكاملًا لمشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة، مشيرةً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منظومة مياه الشرب لضمان تقديم خدمة آمنة ومستدامة للمواطنين، خاصة في المدن الجديدة ومناطق التوسع العمراني. وأشاد المهندس عبدالمطلب عمارة بجهود وزارة الإسكان في تطوير البنية التحتية في محافظة الأقصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات التوسع العمراني في المحافظة.

كما تم التطرق إلى مستجدات شقق الإسكان الجديدة لعام 2026، والأسعار وطريقة الحجز، بالإضافة إلى خطوات التظلم المتاحة إلكترونيًا في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين 7”





