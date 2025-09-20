وزير الكهرباء يتفقد شركة القناة لتوزيع الكهرباء ويؤكد على تطوير الخدمات

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حيث تفقد عددًا من المراكز الحيوية واطلع على خطط التطوير لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى شركة القناة ل توزيع الكهرباء وذلك بعد ظهر يوم السبت، بعد مشاركته في افتتاح عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية. شملت الزيارة تفقد غرفة عمليات المراقبة ومتابعة العمل، ومركز خدمات عملاء الشيخ زايد، ومركز البيانات التبادلي، ومركز خدمة المستثمرين ، بالإضافة إلى مركز الطباعة والإصدار.

استمع الوزير إلى عرض توضيحي قدمه المهندس سامي أبو وردة رئيس الشركة، تضمن خطة العمل لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة في نطاق عمل الشركة، وعلى وجه الخصوص في محافظتي شمال وجنوب سيناء. كما تناول العرض توفير الكهرباء اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والعمرانية شرق القناة، مع تسليط الضوء على أهمية غرفة عمليات المراقبة في متابعة أداء جميع القطاعات والإدارات التابعة في جميع المحافظات التي تعمل فيها الشركة. تضمن العرض شرحاً لآلية عمل مركز البيانات التبادلي، الذي يرتبط بمركزي بيانات شركة القناة ويعمل كاحتياطي لمركز البيانات الرئيسي لوزارة الكهرباء في حالات الطوارئ. كما تم استعراض مركز خدمة المستثمرين، الذي يُعد الأول من نوعه في وزارة الكهرباء، وقد تم إنشاؤه وفقًا للهوية البصرية الموحدة ويعتمد على عمالة مدربة ومؤهلة للتعامل مع الاستفسارات وتنفيذ المهام. أما مركز الطباعة والإصدار، فيعتمد على أحدث تقنيات الطباعة ويقوم بتلبية احتياجات شركة القناة والشركات والهيئات التابعة للوزارة من المطبوعات، مع ضمان أمن البيانات بشكل كامل.\أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يسير وفق رؤية استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة. ويهدف القطاع إلى تحديث وتطوير ودعم الشبكة الموحدة، وزيادة قدرتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى ميكنة التعامل مع المشتركين، وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي. أشار الوزير إلى استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما أوضح متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومراكز التحكم، واستبدال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية. وأكد على تطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك في إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة. وشدد على أهمية مشروعات تحسين كفاءة الطاقة لتحسين جودة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتسهيل الحصول على الخدمات والتوسع في تركيب العدادات الكودية.\أشار الدكتور محمود عصمت إلى المشروعات الجارية ضمن خطة الدولة للتنمية الزراعية والعمرانية والصناعية في سيناء، مؤكداً على ضرورة حصول المشتركين على خدمة كهربائية تتناسب مع حجم الإنجازات في البنية التحتية على مستوى الدولة وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص. وأوضح حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لتحسين معدلات الأداء، والاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة، مع تطبيق برامج الصيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية الشاملة





