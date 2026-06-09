وزير الزراعة يلتقي بمديرة البنك الدولي لتفعيل مبادرات دعم صغار المزارعين وسط حرارة قياسية

في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية، يناقش وزير الزراعة وموظفو البنك الدولي برامج "أجري كونيكت" و"القرية المنتجة" لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين استخدام المياه

تشهد مصر موجة حر غير مسبوقة ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية نتيجة منخفض صحراوي قوي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المناخية والضغط على موارد المياه الصالحة للزراعة.

وفي ظل هذه الظروف استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، مديرة البنك الدولي الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مسكريم برهان، إلى مقر الوزارة. جاء اللقاء في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الدولي وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية لدعم التنمية الريفية والزراعية، خصوصاً في ظل التحديات المناخية المتفاقمة ونقص الموارد المائية.

تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون عبر عدد من المبادرات المشتركة، أبرزها مبادرة "أجري كونيكت" التي تهدف إلى تمكين 300 مليون من صغار المزارعين من الانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض إنتاجي من خلال بناء تعاونيات قوية وتعزيز الروابط السوقية وتحسين فرص التمويل واستخدام الأدوات الرقمية. كما تم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية للمبادرة: تحويل المناطق الريفية إلى مراكز تشغيل عبر تحسين سلاسل القيمة الغذائية، وتعزيز الصناعات الغذائية والتبريد لضمان استدامة الإمدادات، وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء في ظل تغير المناخ وندرة المياه.

في سياق متصل، بحث الوزير والمديرة آليات التعاون ضمن مبادرة "القرية المنتجة" التي تستهدف استغلال المزايا النسبية لكل قرية وتطوير بنى تحتية زراعية ومائية متكاملة. تم الاتفاق على رفع كفاءة استخدام مياه الري، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للري والصرف، وتحديث الجمعيات الزراعية وروابط المياه لتصبح كيانات ديناميكية تدعم الفلاحين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة.

أُضيف إلى ذلك دعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية وتدريب الكوادر لتقليل الفجوة في المهارات الحرجة، إلى جانب تحسين النظام المالي للمزارعين عبر برامج التأمين والائتمان وتوسيع نطاق التمويل. كل هذه الجهود تُعَدُّ حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية التي تهدد الإنتاج الزراعي في مصر





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الزراعة البنك الدولي أجري كونيكت القرية المنتجة الأمن الغذائي

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