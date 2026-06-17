وزير داخلية هامبورج الألمانية يدعو لتسهيل ترحيل اللاجئين المدانين

وزير داخلية ولاية هامبورج الألمانية، آندي جروته، يدعو إلى تخفيف العقبات القانونية لترحيل اللاجئين الذين يرتكبون جرائم، ويحذر من تأثير ذلك على قبول المجتمع لحماية اللاجئين.

في إطار متابعة القضايا الأمنية والقانونية في ألمانيا ، دعا وزير داخلية ولاية هامبورج آندي جروته إلى تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المدانين بجرائم. وأكد جروته، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال مؤتمر وزراء الداخلية الألمان الذي انعقد في هامبورج، أن القوانين الحالية تضع عوائق قانونية كبيرة أمام إعادة المجرمين الحاصلين على وضع الحماية، داعيا إلى تخفيض هذه العقبات بغض النظر عن بلد المنشأ.

وشرح أن التشريعات القائمة تشترط وجود أسباب قهرية تتعلق بالأمن القومي لإصدار أحكام الترحيل، مما يحد من قدرة السلطات على اتخاذ إجراءات سريعة ضد مرتكبي الجرائم. وأشار إلى أن استمرار بقاء هؤلاء الأشخاص رغم ارتكابهم جرائم خطيرة أو أحكام بالسجن قد يؤثر على قبول المجتمع لحماية اللاجئين بشكل عام، خاصة في الحالات البالغة الخطورة مثل القتل أو الهجمات الإرهابية.

كما أعرب عن استعداده لتكثيف عمليات إعادة المجرمين إلى سوريا وأفغانستان، مؤكدا أنه من الصعب تبرير للمواطنين السماح لمرتكبي جرائم خطيرة بالبقاء في البلاد. وتطرق جروته إلى وضع اللاجئين الأوكرانيين، مؤيداً تمديد وضع الحماية لهم على المستوى الأوروبي، لكنه استدرك بسؤال حول ما إذا كان ذلك يجب أن يشمل المجرمين أو المتطرفين اليمينيين. إلى ذلك، أظهرت تقارير عسكرية أن القوات البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحريتين عند مضيق هرمز، في خطوة قد تكون مرتبطة بالتوترات الإقليمية في المنطقة





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