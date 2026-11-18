وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في واشنطن، مؤكدًا عمق الشراكة الاستراتيجية ودعم مصر لجهود السلام والاستقرار في المنطقة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس الأربعاء، النائب مايك جونسون ، رئيس مجلس النواب الأمريكي ، وذلك خلال زيارة العمل التي قام بها الوزير إلى العاصمة واشنطن. وقد ركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين، في إطار الحرص على الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك.

التشديد على عمق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية عبد العاطي أشاد في مستهل اللقاء بخصوصية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. وقد أشار إلى الدور الإيجابي الذي يؤديه مجلس النواب الأمريكي في دفع وتعزيز هذه العلاقات بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة بين البلدين بشكل كامل.

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عبر الوزير المصري عن تقديره البالغ لرئيس مجلس النواب الأمريكي على رعايته مراسم تكريم الرئيس الراحل أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس. كما أكد الدكتور عبد العاطي على حرصه الشديد على إقامة هذه المراسم خلال فترة رئاسته للمجلس، مشدداً على أهمية مواصلة دعم الشراكة بين البلدين والتي تعد ركيزة أساسية في منظومة دعم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تكريم الرئيس السادات بميدالية الكونجرس الذهبية

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى أن ميدالية الكونجرس الذهبية تمثل التكريم المدني الأرفع تقديراً للرئيس السادات ودور مصر التاريخي. وقد نوه مايك جونسون بجهود مصر المتواصلة لتعزيز السلام واحتواء الأزمات بالمنطقة، مشيداً بالمسيرة المصرية في هذا الصدد.

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كما أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله مصر من شريك رئيسي في دعم المصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وجاء هذا التكريم تجسيداً للاعتراف بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس الراحل أنور السادات في تاريخ العلاقات الدولية والسلم العالمي.

مناقشة الملفات الإقليمية وأزمة غزة

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر إزاء مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية الهامة. ومن أبرز هذه الملفات، أكد الوزير على دعم مصر لخطة السلام للرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة، ودعوة التنفيذ الفعلي لمرحلتها الثانية.

شدد الجانب المصري على أهمية استكمال الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل الوضع الإنساني الحساس. وجاء هذا الموقف المصري تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني والسعي نحو حل سياسي عادل ينهي المعاناة ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.

أزمة إيران وحرية الملاحة في البحر الأحمر

تطرقت المحادثات أيضاً إلى ضرورة تسوية الأزمة مع إيران عبر المسار السياسي والتفاوض، للحيلولة دون تعريض المنطقة لمزيد من المخاطر والتهديدات. وقد أكد وزير الخارجية على أهمية الحوار كآلية وحيدة لحل الخلافات والحد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

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بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لما لذلك من أهمية بالغة على سلاسل الإمداد الدولية والاقتصاد العالمي. وقد جدد الجانب المصري تأكيد其对 هذه المبادئ الدولية، مشدداً على أن سلامة الملاحة البحرية أمر حيوي لاستقرار الاقتصاد العالمي وتدفق السلع.