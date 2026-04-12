وزير البترول يترأس أعمال جمعية تنمية للبترول ويوجه بتسريع الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع شركة تنمية للبترول، حيث تم استعراض خطط زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات خفض التكاليف وتطوير البنية التحتية.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور كبار قيادات الوزارة، والهيئة ال مصر ية العامة للبترول، والشركات القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. أكد الوزير على أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول و الغاز تأتي على رأس أولويات الوزارة، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تخفيف أعباء الفاتورة الاستيرادية.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف الحيوي يتطلب العمل المتوازي على جميع الجبهات، مع تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة، وتبني رؤى مبتكرة تسهم في تسريع وتيرة الإنتاج. وشدد على ضرورة الاستفادة القصوى من قدرات شركة تنمية في تنفيذ وحدات الإنتاج المبكر، الأمر الذي يساهم في الإسراع بوضع الآبار على خط الإنتاج، بالإضافة إلى دعم خطط تنمية الآبار التي بلغت مراحل متقدمة. في هذا السياق، وجه الوزير شركة تنمية بضرورة الإسراع في التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بهدف وضع رؤية شاملة لتحديد فرص زيادة الإنتاج، سواء من خلال الاستفادة العاجلة من الآبار غير المستغلة عبر استخدام وحدات الإنتاج المبكر، أو من خلال إعادة تأهيل الآبار المتقادمة وتعظيم الاستفادة منها، مع إعداد تصور واضح للتحديات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتعزيز دور الشركة في المجالات ذات الأولوية.\من ناحيته، قدم المهندس مصطفى عامر، رئيس شركة تنمية، عرضًا تفصيليًا لأبرز نتائج أعمال الشركة خلال عام 2025. استعرض عامر نشاط الشركة في تنفيذ وحدات وتسهيلات الإنتاج المبكر، بالإضافة إلى عمليات اختبار الآبار. كما ألقى الضوء على مساهمة الشركة في مشاريع إحلال الطاقة الشمسية محل السولار في تشغيل الآبار البترولية، مشيرًا إلى تجربة الشركة الناجحة في تجديد وتأهيل رؤوس حفر الآبار، والتي أسهمت بشكل كبير في خفض التكاليف.\شملت المناقشات جوانب عدة، منها تسريع تنفيذ مجمع أسيوط، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على استيراد السولار. تطرق الاجتماع إلى كيفية تمكن وزارة البترول من سداد مستحقات الشركاء، وكيف نجحت في خفض الديون من أكثر من 6 مليارات دولار إلى 1.3 مليار دولار في غضون عامين. كما تمت مناقشة جهود الوزارة في زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز المستخدم في مصانع الأسمدة. هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة المالية، والارتقاء بقطاع البترول ككل. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة





