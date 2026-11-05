وزير الصحة يحذر من مضاعفات الإنفلونزا ويوضح مزايا التطعيم الموسمي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن الإنفلونزا الموسمية قد تسبب مضاعفات خطيرة وتتميز بأعراض مفاجئة، مع تأكيد أهمية التطعيم للوقاية.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، عن طبيعة الإنفلونزا الموسمية ، مشيرا إلى أنها لا تشبه نزلات البرد العادية التي تحدث بسبب فيروسات أخرى، بل قد تؤدي إلى عواقب صحية بالغة الخطورة. وأوضح أن هذه الحالة تتميز ببدء مفاجئ وشديد للأعراض، مما يجعلها أكثر حدة مما هو عليه في دورات البرد الشائعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبرز العلامات التي تميز الإنفلونزا عن غيرها تشمل ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وآلام شديدة تصيب الجسم والعضلات، بالإضافة إلى الصداع المتكرر والشعور بالإجهاد الشديد وسعال مستمر. هذه العلامات تبرز الحاجة للوعي الكامل بمدى اختلاف هذه الحالة الصحية عن الأمراض التنفسية البسيطة التي قد يتجاهلها الكثير من المواطنين.

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الفترات الأنسب للحصول على التطعيم الموسمي

أفاد الدكتور حسام عبد الغفار بأن الحصول على التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية متاح طوال أيام السنة، دون تقييد بموسم محدد، إلا أن هناك فترات زمنية تعتبر الأمثل للاستفادة القصوى من هذا الإجراء الوقائي. وأكد أن أوقات تحول الفصول، وتحديداً فصل الشتاء وفصل الخريف، تعد الأوقات الأنسب والأكثر فعالية لتلقي التطعيم، حيث يزداد انتشار الفيروس وتحتاج الأجسام إلى حماية مكثفة.

يهدف هذا التوقيت الموصى به إلى ضمان بناء مناعة قوية لدى الأفراد قبل بداية موسم انتشار الفيروسات في الأجواء الباردة، مما يقلل من فرص التعرض للإصابة ويحد من تداعياتها الصحية. وتشجع وزارة الصحة المواطنين على عدم تأجيل موعد اللقاح إلى ما بعد بداية فصل الشتاء لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر عرضة للخطر.

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أهداف التطعيم للفئات الأكثر عرضة للخطر

وضح الدكتور حسام عبد الغفار دور التطعيم في تخفيف حدة الإصابة، مؤكداً أنه على الرغم من أن اللقاح لا يضمن منع الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تماماً، إلا أنه يلعب دوراً حاسماً في تقليل حدة الأعراض المرضية. وهذا يعني أن الشخص الملقح قد يعاني من أعراض أخف وطأة إذا ما تعرض للفيروس، مقارنة بشخص غير ملقح، مما ينعكس إيجاباً على صحتهم العامة.

تركز هذه الفائدة بشكل خاص على الفئات الهشة من المجتمع، مثل كبار السن الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى الأطفال الصغار. هذه المجموعات أكثر عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة، ولذلك فإن تقليل شدة المرض يحميهم من التطورات السلبية التي قد تستلزم دخول المستشفى أو التدخل الطبي المعقد.

التشديد على الوعي الصحي والوقاية المبكرة

في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي الصحي، شدد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة التمييز الدقيق بين الإنفلونزا العادية وبين الأعراض التي قد تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة. إن فهم طبيعة المرض ومعرفة الأعراض المصاحبة له يساعد المواطنين في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الرعاية الصحية، سواء من خلال العزل المنزلي أو زيارة المراكز الطبية.

كما أكد أن الفئات المذكورة سابقاً تحتاج إلى اهتمام خاص ومتابعة صحية دقيقة، خاصة مع دخولهم في مواسم تغير الفصول. إن الالتزام بتعليمات الوقاية وتلقي اللقاحات في الوقت المحدد يساهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية ويحمي حياة الكثيرين من مخاطر المضاعفات التي قد تهدد سلامتهم.