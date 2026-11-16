وزير التعليم يعلن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس حتى يوليو 2028

أعلن وزير التعليم العالي عن جدول زمني لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بدءًا من نوفمبر 2026 وحتى يوليو 2028، بزيادات تصل إلى 13.5 ألف جنيه للأستاذ.

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع أحمد كجوك ، وزير المالية، اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 ، عن الخريطة الزمنية التفصيلية لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية. يستمر هذا المسار المالي عبر ثلاث مراحل رئيسية تمتد من شهر نوفمبر 2026 وحتى شهر يوليو 2028 ، بهدف تحسين الأوضاع المالية للفئة الأكاديمية.

تفاصيل الزيادات المالية لكل الدرجات الوظيفية

يحدد الجدول الزمني ثلاث محطات لتطبيق الزيادات المالية، حيث تبدأ المرحلة الأولى في نوفمبر 2026، تليها الثانية في يوليو 2027، وتنتهي بالمرحلة الثالثة في يوليو 2028. تستهدف هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية بما في ذلك الأساتذة وأساتذة الجامعات، لضمان توزيع عادل للزيادة المالية عبر سلك التعليم العالي.

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أعلى زيادات لدرجة الأستاذية والمعيد

تبلغ القيمة الإجمالية للزيادة المالية الممنوحة لدرجة الأستاذ 13 ألفًا و500 جنيه، مقسمة على ثلاث دفعات خلال الفترة المحددة. وفي المقابل، يصل إجمالي زيادة الدخول لدرجة المعيد إلى 8500 جنيه، مما يعكس الأولوية الممنوحة للدرجات العليا والمساعدات في خطة التطوير المالي.

جدول المبالغ المضافة خلال المراحل الثلاث

بالنسبة لدرجة الأستاذ، تمت إضافة 2250 جنيهًا في نوفمبر 2026، ثم 5250 جنيهًا في يوليو 2027، وأخيرًا 6000 جنيه في يوليو 2028. بينما يحصل الأستاذ المساعد على 2000 جنيه أولًا، ثم 4750 جنيهًا، ثم 5500 جنيهًا، ليصل المجموع إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، حسب ما أوضح الوزير.

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توزيع الزيادات على الدرجات المتوسطة والمنخفضة

تصل الزيادة الإجمالية لدرجة المدرس إلى 11 ألف جنيه، منها 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5000 جنيه في يوليو 2028. أما مدرس المساعد فيحصل على إجمالي 9750 جنيهًا، مقسمة بين 1500 جنيه، ثم 3750 جنيهًا، ثم 4500 جنيهًا على التوالي.

استجابة وزير المالية لمتطلبات التعليم العالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تمثل زيادة في الرواتب تصل إلى 55% لدرجة الأستاذ، و75% لدرجة المعيد. تأتي هذه الموافقة المالية لتدعم خطة تطوير البنية التحتية الأكاديمية وتحفيز الكوادر التعليمية في الجامعات المصرية على مدى العامين القادمين.