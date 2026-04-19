وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين بلغت ذروتها لكنها ستظل مرتفعة حتى العام المقبل

عبر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عن اعتقاده بأن أسعار البنزين قد بلغت ذروتها، متوقعًا بقاءها فوق ثلاثة دولارات للجالون حتى العام المقبل، بينما يتوقع مسؤولون آخرون انخفاضًا أسرع. ويرجع ارتفاع الأسعار إلى الحرب مع إيران، مما يضع ضغوطًا سياسية على إدارة ترامب قبل الانتخابات النصفية. ويتفق المسؤولون على أن الأسعار ستنخفض بمجرد انتهاء الصراع، مما سيؤثر إيجابًا على التضخم ويسهم في انخفاض أسعار وقود الطائرات، رغم اتهامات ترامب لإيران بانتهاك وقف إطلاق النار.

عبر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، يوم الأحد، عن قناعته بأن أسعار البنزين قد وصلت إلى ذروتها بالفعل، لكنه توقع في الوقت نفسه أنها قد تظل أعلى من ثلاثة دولارات للجالون حتى العام المقبل.

يأتي هذا التصريح وسط تزايد القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين والاقتصاد الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر، حيث يسعى الحزب الجمهوري للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكونغرس.

وأشار رايت إلى أن هذا الارتفاع في أسعار البنزين يعود بشكل كبير إلى التوترات والحرب الدائرة مع إيران، والتي تسببت في ظروف سياسية غير مواتية للرئيس دونالد ترامب.

وأوضح الوزير أن الأسعار قد تنخفض إلى ما دون ثلاثة دولارات للجالون في وقت لاحق من هذا العام، لكنه لم يستبعد أن يستمر بقاؤها فوق هذا المستوى حتى العام المقبل.

وأكد رايت أن الأسعار بلغت ذروتها على الأرجح وأنها ستبدأ بالانكماش بالتأكيد، مضيفًا أنه مع انتهاء هذا الصراع، سيشهد الجميع انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار.

وفي سياق متصل، قدم مسؤولون في إدارة ترامب آراء متباينة بشأن حركة أسعار البنزين المستقبلية. ففي الأسبوع الماضي، توقع وزير الخزانة سكوت بيسنت انخفاض أسعار البنزين إلى حوالي ثلاثة دولارات للجالون هذا الصيف، بينما قدم رايت اليوم إطارًا زمنيًا أطول للوصول إلى هذا المستوى.

ومع ذلك، اتفق جميع المسؤولين على أن أسعار البنزين ستنخفض في نهاية المطاف بمجرد انتهاء الصراع مع إيران.

وشدد رايت على أن الوصول إلى سعر أقل من ثلاثة دولارات للجالون سيكون تحولاً هائلاً فيما يتعلق بتبعاته على التضخم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعود إلى هذا المستوى بالتأكيد في المستقبل.

تشير تقديرات رابطة السيارات الأمريكية (إيه.إيه.إيه) إلى أن متوسط سعر جالون البنزين العادي بلغ يوم الأحد 4.05 دولار، مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بـ 3.16 دولار قبل عام واحد فقط.

وقد أثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على قطاع النقل الجوي، حيث أطلقت شركات الطيران تحذيرات بشأن احتمال حدوث نقص في وقود الطائرات نتيجة لتأثير الحرب على إمدادات النفط العالمية.

وفي تطور آخر، صرح وزير النقل الأمريكي شون دافي يوم الأحد بأن وقود الطائرات سيصبح أكثر وفرة مع انحسار الصراع مع إيران.

وأوضح دافي أن هناك احتمالًا لوجود اضطراب طفيف، نأمل أن يكون لفترة قصيرة، ولكن على المدى الطويل، سيصبح السفر أرخص للأمريكيين بسبب انخفاض أسعار وقود الطائرات.

تأتي هذه التطورات في ظل اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، والذي اتهمه الرئيس ترامب بانتهاكه اليوم الأحد، مشيرًا إلى هجمات استهدفت سفنًا في مضيق هرمز في مطلع الأسبوع.

وكتب ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مسؤولين أمريكيين سيتوجهون إلى باكستان غدًا الاثنين لإجراء محادثات، مؤكدًا على طرح اتفاق عادل ومعقول للغاية، ومتعهدًا بأن الولايات المتحدة ستدمر كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران إذا لم يقبلوا بالعرض، مكررًا تهديدًا كان قد أطلقه قبل وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، صرح المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة بأن جميع الخيارات مطروحة ضد إيران، وأن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على تدمير بنيتها التحتية بسهولة





