وزير التعليم: إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة بعد عيد الأضحى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قرار بحجب رواتبهم خلال عمليات الإغلاق الحكومي في المستقبل، في محاولة لجعل مثل هذا الإغلاق الفيدرالي مؤلماً من الناحية المالية للنواب، وذلك بعد سلسلة من حالات الجمود غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي. ويأتي هذا الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقطي لهذا الإجراء في وقت أصبحت فيه فترات الإغلاق الفيدرالي أطول وأكثر تكرارًا، مما أثار إحباط النواب الذين يرون أنه ينبغي فرض عقوبة عندما يفشل الكونجرس في أداء واجبه التشريعي الأساسي. وبموجب هذا القرار، سيتم حجب رواتب أعضاء مجلس الشيوخ من قبل أمانة سر المجلس كلما تسبب إغلاق الحكومة في تعطيل وكالة أو أكثر، على أن يتم الإفراج عن هذه الرواتب المجمدة بمجرد استعادة التمويل. وقال السيناتور جون كينيدي، راعي مشروع القانون، في كلمة ألقاها أمام المجلس أمس الأربعاء:"لا ينبغي أن يكون إغلاق الحكومة هو الحل الافتراضي لرفضنا تسوية مشاكلنا وخلافاتنا".

