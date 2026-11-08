وزير التعليم يعلن استراتيجيات تطوير التعليم الفني المصري بالتعاون مع ألمانيا حتى 2030

وزير التربية والتعليم يعلن عن خطة شراكة مصرية ألمانية لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل بحلول 2030، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

أعلن محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، عن توجيهات استراتيجية لتعزيز التعاون المصري الألماني في مجال التعليم الفني ، بهدف مواءمة الكوادر البشرية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة. يأتي هذا الإعلان في إطار فعاليات الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، والتي عقدت تحت عنوان صياغة مستقبل التعليم الفني الألماني المصري لتعزيز أوجه الشراكة.

استراتيجية الربط بين التعليم والصناعة

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتنامية تقوم على نهج تشاركي فعال يجمع بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة. ويهدف هذا النهج إلى توفير فرص تعلم قائمة على الممارسة والتدريب العملي، مما يعزز فرص توظيف الخريجين ويرفع من كفاءتهم المهنية بشكل ملموس وجوهري.

Also read وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025/2026 ونستهدف 6.8% بحلول 2030

الخبرة الألمانية والنموذج المصري

أكد الوزير أن التجربة الألمانية في الربط بين التعليم المهني وقطاع الصناعة تقدم خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الفني المصرية. وأوضح أن الشراكة المصرية الألمانية لا تستهدف استنساخ النماذج الدولية بشكل أعمى، وإنما تقوم على الاستفادة من الخبرات الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع الأولويات الوطنية المصرية والطموحات الاقتصادية للدولة.

أولويات الوزارة حتى عام 2030

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الارتباط باحتياجات سوق العمل والجودة والشراكة. ويركز محور الارتباط على ضمان استجابة منظومة التعليم الفني لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والصناعية.

Advertisement

أما محور الجودة فيتمثل في تزويد الطلاب بالكفاءات والمهارات والخبرات العملية اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في مساراتهم المهنية. في حين يركز محور الشراكة على تعزيز مشاركة قطاع الصناعة في صياغة برامج التعليم الفني وتقديمها، بما يضمن تحقيق التكامل بين العملية التعليمية والواقع العملي والإنتاجي، مشدداً على ضرورة ترجمة هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

حوضور قادة الصناعة والفعاليات

شهدت الفعالية حضوراً لافتاً لقيادات القطاعين العام والخاص، حيث حضر الأمير رياض نائب رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وميلاني مولتمان نائبة رئيس البعثة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة. كما شارك مارين دياله شيلشميدت المدير التنفيذي للغرفة، ومحمد أحمد السويدي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة وشركاء التنمية.

من جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الفعالية الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وأعرب الوزير عن تقديره لإسهامات شركاء القطاع الخاص وشركاء التنمية، مؤكداً أن التجارب والخبرات التي يقدمونها تعكس ما يمكن تحقيقه من نتائج إيجابية ومستدامة عندما يتشارك قطاعا التعليم والصناعة المسؤولية.

وشدد الوزير على أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المدارس أو استحداث مؤهلات وبرامج تعليمية جديدة، بل يمتد إلى إحداث تغيير حقيقي يتمثل في بناء منظومة يعتز فيها الشباب بقدراتهم وخبراتهم التقنية. كما يثمن أصحاب الأعمال كفاءة الخريجين، ويقدر المجتمع أهمية المهن الفنية والحرفية باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم الوطني.