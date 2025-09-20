وزير التعليم العالي يتفقد جامعة القاهرة الأهلية ويؤكد على أهمية التعليم المتطور والمهارات لسوق العمل

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة تفقدية لجامعة القاهرة الأهلية، وشدد على أهمية توفير بيئة تعليمية متميزة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والتركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى عرض مستجدات المبادرات الحكومية لدعم التعليم العالي.

قام وزير ال تعليم العالي و البحث العلمي بزيارة تفقدية ل جامعة القاهرة الأهلية في مدينة السادس من أكتوبر يوم السبت، بهدف الاطمئنان على انتظام العملية ال تعليم ية وبدء الدراسة في الجامعة. رافق الوزير في الزيارة الدكتور محمد سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية ، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.

تضمنت الزيارة تفقد المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، والاطمئنان على توفير التجهيزات التكنولوجية الحديثة وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. أدى الوزير ورئيس الجامعة تحية العلم في بداية الزيارة، والتقى بطلاب الجامعة، مؤكدًا على أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم الجامعية، وتشجيعهم على البحث والفهم وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل. كما شدد على أهمية التنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية وتحقيق أهداف الجامعة وتقديم تجربة تعليمية متميزة، مع التركيز على البرامج الدراسية البينية الحديثة. أكد الوزير على أهمية الدعم المقدم من القيادة السياسية للجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث التقنيات والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية تواكب متطلبات سوق العمل، وتشارك في التحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'. أشاد الوزير بالإقبال الكبير من الطلاب على الجامعات الأهلية، مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها، وحث الطلاب على الاستفادة من المبادرات التدريبية المتاحة، مؤكدًا على أهمية المهارات المتقدمة في سوق العمل. وأشار إلى رؤية الدولة في جعل مصر منصة تعليمية جاذبة، ومركزًا إقليميًا للتعليم العالي، مع التركيز على تدويل التعليم. أشار الوزير إلى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'، حيث أسفرت عن تقدم 104 تحالفات، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات. وأكد على أهمية تعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية لتنمية مهارات الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية محفزة. وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة الأهلية تم إنشاؤها وفقًا للقرار الجمهوري، وتضم 14 كلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم برامج حديثة تلبي احتياجات سوق العمل. قدم الدكتور ماهر مصباح الشكر للدكتور أيمن عاشور على دعمه للجامعات الأهلية، مشيرًا إلى تجهيزها بأحدث المعامل ونظم التعليم الحديثة، وتقديم برامج بينية تؤهل الطلاب لسوق العمل. وأشاد بالإقبال الكبير على الجامعات الأهلية





جامعة القاهرة الأهلية وزير التعليم العالي سوق العمل التعليم البحث العلمي

