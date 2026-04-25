وزيرة التنمية المحلية تتفقد مواقع الغوص في شرم الشيخ وتشدد على حماية البيئة البحرية

تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها محافظ جنوب سيناء، مواقع الغوص والأنشطة البحرية في شرم الشيخ، مؤكدة على أهمية حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية، وتطوير منظومة تحصيل الرسوم وتحقيق الاستدامة في الأنشطة السياحية.

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، يرافقها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، مواقع الغوص السياحي والأنشطة البحرية بمدينة شرم الشيخ على امتداد ساحل المدينة، وذلك بمحمية رأس محمد ، والتي تعد من أشهر مواقع الغوص العالمية.

وقد حضر الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أ. ح/ خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، والأستاذ وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء. بدأت الوزيرة جولتها بتفقد منظومة تحصيل رسوم دخول المحميات للزيارات اليومية والأنشطة، حيث اطلعت على آلية العمل في محمية رأس محمد بعد تطويرها وتحولها إلى نظام الدفع الإلكتروني بالتعاون مع جهات حكومية، بهدف ضمان الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعطل نظام التحصيل وتوفير بدائل في حالة وجود مشكلات تقنية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي. كما شددت على أهمية إحكام الرقابة والمتابعة لمنظومة جمع المخلفات الصلبة من اليخوت والمراكب السياحية للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية.

بعد ذلك، قامت الوزيرة والمحافظ بجولة بحرية على متن أول مركب صديق للبيئة في مصر، حيث التقوا بغواصين وعاملين في مجال الأنشطة البحرية السياحية، بالإضافة إلى القبطان أشرف حسن الأكسر، صاحب شركة 'Sun and fun' المالكة لمركب 'أليفرا'. استعرض القبطان أشرف أهم مميزات المركب، مؤكدًا أنه أول مركب صديق للبيئة في مصر ويعمل بالطاقة الشمسية والرياح المستدامة، كما يوفر مياه صالحة للشرب من مياه البحر.

خلال الرحلة، استمعت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه أصحاب المراكب واليخوت والغواصين، ومن بينها رفع كفاءة الشمندورات الخاصة بروباط اليخوت في مواقع الغوص وزيادة أعدادها. ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من صيانة مراكب الرصد البيئي والدوريات وتكثيف الدوريات في المحميات البحرية لضمان السيطرة والرقابة على الأنشطة البحرية. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين قطاع السياحة وقطاعات البيئة والمحافظة لتكثيف عدد الشمندورات وتوفير آليات صيانة مستدامة.

وأكدت على أهمية التنسيق في حملات التوعية البيئية لكافة الشرائح المستهدفة، بما في ذلك الطلاب والشركات والفنادق، للحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات البحرية والطبيعية. وفي إطار متابعة الأنشطة البحرية، استقلت الوزيرة والمحافظ غواصة صديقة للبيئة في منطقة 'رأس كاتي' للتعرف على تجربة السياح ومشاهدة الشعب المرجانية. أعربت الدكتورة منال عوض واللواء الدكتور إسماعيل كمال عن تمنياتهما بقضاء إجازة سعيدة للزوار وعودتهم لزيارة شرم الشيخ والمقاصد السياحية المصرية.

كما زارت الوزيرة والمحافظ مركز الزوار في محمية رأس محمد لمتابعة الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي يقدمها المركز لشرح أهمية المحمية ودعم السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية





