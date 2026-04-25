وزيرة التنمية المحلية تتفقد مواقع الغوص في شرم الشيخ وتشدد على حماية البيئة البحرية

تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها محافظ جنوب سيناء، مواقع الغوص والأنشطة البحرية في شرم الشيخ، مؤكدة على أهمية حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للزوار.

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، يرافقها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، مواقع الغوص السياحي والأنشطة البحرية في مدينة شرم الشيخ على امتداد ساحل المدينة، وتحديدًا في محمية رأس محمد ، وهي من أشهر مواقع الغوص على مستوى العالم.

وقد حضر الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أ. ح/ خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، والأستاذ وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء. بدأت الوزيرة جولتها بالتحقق من منظومة تحصيل رسوم دخول المحميات للزيارات والأنشطة المختلفة. واطلعت على آلية العمل في محمية رأس محمد بعد تطويرها والانتقال إلى نظام الدفع الإلكتروني بالتعاون مع جهات حكومية، بهدف ضمان الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للزوار من المصريين والأجانب.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار عمل نظام التحصيل وتوفير بدائل في حالة حدوث أي أعطال تقنية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وشددت على أهمية وجود منظومة متكاملة للتحصيل في المحميات الطبيعية. كما وجهت بتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لمنظومة جمع المخلفات الصلبة من اليخوت والمراكب السياحية العاملة في رأس محمد وشرم الشيخ، للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية.

بعد ذلك، قامت الوزيرة والمحافظ بجولة بحرية على متن أول مركب صديق للبيئة، حيث التقت بالعديد من الغواصين والعاملين في مجال الأنشطة البحرية السياحية. واستمعت الدكتورة منال عوض إلى التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، ومن بينها الحاجة إلى رفع كفاءة الشمندورات الخاصة بروباط اليخوت السياحية في مواقع الغوص برأس محمد وشرم الشيخ وزيادة أعدادها لتلبية احتياجات قطاع السياحة مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمواقع.

ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة مراكب الرصد البيئي والدوريات التابعة للوزارة والمحميات، وتكثيف الدوريات في المحميات البحرية لضمان إحكام السيطرة والرقابة على الأنشطة البحرية ومواجهة أي ممارسات قد تضر بالبيئة البحرية وثروات مصر الطبيعية. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين قطاع السياحة (غرفة سياحة الغوص) وقطاعات البيئة والمحافظة لتكثيف عدد الشمندورات وتوفير آليات صيانة مستدامة.

وأكدت على أهمية التنسيق بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ حملات التوعية البيئية لكافة الشرائح المستهدفة، بما في ذلك الطلاب والشركات والفنادق، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية وثروات مصر البحرية والطبيعية. وفي إطار متابعة الأنشطة البحرية، استقلت الوزيرة والمحافظ غواصة صديقة للبيئة في منطقة رأس كاتي للتعرف على تجربة السياح ومشاهدة الشعاب المرجانية، وعبرت عن تمنياتها بقضاء إجازة سعيدة في مصر.

كما زارت الوزيرة والمحافظ مركز الزوار في محمية رأس محمد لمتابعة الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي يقدمها المركز حول أهمية المحمية الطبيعية والشعاب المرجانية والكائنات البحرية والبرية الفريدة، بهدف دعم السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية





