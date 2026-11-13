وزيرة البيئة: مصر تعزز دورها الإقليمي في مواجهة تغير المناخ عبر نهج الترابط

منال عوض تؤكد مشاركة مصر في استراتيجية المياه والطاقة والغذاء بمؤتمر COP31 في أنطاليا لتعزيز الصمود المناخي والأمن الغذائي في شرق وشمال أفريقيا.

أعلنت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن سعي مصر الحثيث لتعزيز دورها الإقليمي الرائد من خلال تبني نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية. يأتي ذلك في إطار مشاركتها الفاعلة في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يُعقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية.

مؤتمر COP31 في أنطاليا ومصر

شاركت الوزيرة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي استمر خلال الفترة المحددة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز تنفيذ استراتيجيات التعامل مع التحديات المشتركة في البيئات الهشة، حيث تستضيف تركيا هذه الدورة الهامة من المحادثات العالمية المتعلقة بالمناخ.

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تعاون دولي وإقليمية شامل

تضمنت المشاركة حضور ممثلين عن دول مصر والعراق والأردن، بالإضافة إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة. جاء ذلك بمشاركة الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والاستدامة والمسئولية المجتمعية. ناقش المشاركون سبل معالجة ندرة المياه وتغير المناخ، مع التركيز على الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

تمويل وتنمية القدرات

البحث في الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة. إجراء تقييمات متكاملة للترابط بين القطاعات. تنمية القدرات المحلية والإقليمية. إعداد فرص استثمارية ذات أولوية عالية.

تم تخصيص ما يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي من برنامج الجاهزية والدعم التحضيري للصندوق الأخضر للمناخ. تهدف هذه المبالغ لدعم التنسيق المؤسسي والتعاون الاستثماري بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة. تسعى هذه الخطوات لتوطيد الروابط بين الأولويات الوطنية وتبادل المعرفة على مستوى واسع.

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استراتيجيات الاستدامة المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض حرص القيادة السياسية في مصر على بناء قدرات الكوادر والمؤسسات المصرية بشكل مكثف. تم التركيز بشكل خاص على مجالات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة، وربطها في التخطيط والاستثمار. كما تم إعداد حزمة من المشروعات المتكاملة القابلة للتمويل، والتي تحقق الربط بين القطاعات الأربعة الرئيسية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق صمود مناخي متكامل وفعال.

دور مصر القيادي إقليمياً

تمثل مشاركة مصر فرصة لتعزيز دورها القيادي في صياغة الأجندة الإقليمية للرابطة. يتيح ذلك الاستفادة من الخبرات الوطنية وبناء شراكات عملية مع الدول العربية المشاركة. تسعى مصر لترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للخبرة والتعاون الفني في الصمود المناخي والأمن الغذائي. كما تهدف إلى تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات مع الدول التي تتشابه في الظروف الوطنية. هذا الدعم يساهم في حشد تمويلات مناخية وتنموية إضافية لمشروعات قابلة للتوسع.