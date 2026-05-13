وزير الصحة: التمريض المصري يجمع بين العلم والمهارة والرحمة الإنسانيةتراجعت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، رغم استمرار الضغوط العالمية على المعدن النفيس، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر إلى مستوى 6975 جنيهًا، مقارنة بـ7000 جنيه في ختام تعاملات أمس، فاقدًا نحو 25 جنيهًا بنسبة 0.36%، وفقًا لتقرير فني صادر عن منصة آي صاغة .عيار 24 مستوى 7971 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 5978 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 55800 جنيه، في حين استقرت الأوقية عالميًا قرب مستوى 4700 دولار، وسط تباين واضح في الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لتطورات الاقتصاد الأمريكي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.في السوق المحلية حافظت على قدر من التوازن رغم الضغوط الخارجية، بدعم من استقرار سعر صرف الدولار قرب مستوى 53 جنيهًا، موضحًا أن التحركات المحدودة في أسعار الذهب محليًا تعكس حالة من الحذر والترقب بين المتعاملين بالسوق. وأضاف «إمبابي» في بيان له أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب اتسعت إلى نحو 31.5 جنيه بالسالب، بما يعكس انخفاض السعر المحلي عن السعر العادل المحسوب وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف، وهو ما يشير إلى استمرار المنافسة بين التجار وضعف القوة الشرائية بالسوق المحلية.تفاصيل تنظيم إجراءات اللعان بين الزوجين داخل مشروع قانون الأسرة الجديد

