وزير النقل يوقف قطارات الإسماعيلية السويس ويفحص كل الخطوط

الفريق كامل الوزير يوقف حركة القطارات على خط الإسماعيلية السويس بعد خروج عربة عن مسارها لسرقة بلنجات، ويأمر بفحص شامل لكل خطوط السكك الحديدية.

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، تعليمات فورية وصارمة بالوقف الكامل لحركة القطارات على خط الإسماعيلية السويس. جاء هذا القرار المباشر عقب خروج إحدى عربات قطار الركاب عن مسارها، وهو حادث تم تحديده بوضوح في المسافة الواقعة بين محطتي نفيشة والضبعية، مما استلزم تدخلاً عاجلاً لمنع أي كوارث محتملة في المستقبل القريب.

تفاصيل حادث خروج العربة عن القضبان

القطار المتورط في الواقعة هو القطار رقم 107/3634، وهو عبارة عن قطار ركاب مسافات قصيرة يربط بين مدينتي الإسماعيلية والسويس. يتكون هذا القطار من خمس عربات من طراز "تحيا مصر"، وقد حدثت الحادثة عندما خرجت العربة الرابعة عن القضبان بشكل كامل. على الرغم من خطورة الموقف ومكان الحادث بين المحطات، إلا أنه من المهم التأكيد على أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات بين الركاب، وهي نقطة فارقة في سلامة العملية.

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كشف التحقيق المبدئي للهيئة القومية لسكك حديد مصر أن السبب الجذري وراء خروج العربة عن المسار هو سرقة ثماني بلنجات. هذه البلنجات هي أجزاء حاسمة ومهمة تستخدم في ربط قضبان السكة الحديد وتثبيتها بشكل محكم، وغيابها يجعل المسار غير آمن تماماً. وجود هذه السرقات هو ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية وطارئة لفحص الخط، والتأكد من سلامة جميع مكوناته الهندسية قبل السماح بأي حركة مرور جديدة في تلك المنطقة.

الأوامر المباشرة لفحص كامل الشبكة القومية

شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشكل قاطع على ضرورة مراجعة حالة سلامة القضبان في كل مكان. بالإضافة إلى ذلك، وجّه بضرورة فحص جميع مهمات الربط والتثبيت للتأكد من أنها مستوفاة لاشتراطات الأمان العليا والمعايير الفنية الدقيقة. أكد الوزير أن هذه التدابير هي خطوة ضرورية لتأمين حركة القطارات وحماية أرواح الركاب، ويجب أن تسبق أي قرارات بشأن السماح بإعادة تشغيل الخدمة أو السماح بعودة القطارات إلى مساراتها الطبيعية.

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لم تكن التعليمات مقتصرة فقط على خط الإسماعيلية السويس، بل تعدت ذلك لتشمل أوامر بالدفع بجميع فرق هندسة السكة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر. واجهت هذه الفرق مهمة تنفيذ حملات تفتيش موسعة وشاملة تشمل مختلف خطوط الشبكة على مستوى الجمهورية بالكامل. تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه السرقات في أماكن أخرى، وللتأكد من جاهزية البنية التحتية الأساسية للنقل في كافة الأرجاء.

تشمل هذه الإجراءات التفصيلية مراجعة الحالة الفنية للقضبان بدقة متناهية، والتأكد من سلامة مكونات السكة الحديد من أي خلل. كما سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الخطوط ومنع أي مخاطر قد تؤثر في سلامة تشغيل القطارات في المستقبل. تأتي هذه الإجراءات في إطار التحرك العاجل لوزارات النقل المعنية عقب الواقعة، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الركاب.

استمرار الفحوصات والضمانات المستقبلية للركاب

تهدف هذه الإجراءات المتكاملة إلى التأكد من جاهزية البنية الأساسية للسكك الحديدية بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان الممكنة. كما تسعى هذه الخطوات إلى ضمان انتظام حركة القطارات بعد انتهاء عمليات الصيانة والفحص الشاملة. يعمل الفريق الهندسي حالياً على تقييم الوضع الفني بالكامل لتحديد مدة الإيقاف المؤقت للخدمة على الخط المتضرر، مع الحفاظ على معايير السلامة كمعيار لا يتجزأ من أي قرار مستقبلي.