أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه تراجعًا حادًا في شعبيته في شمال إسرائيل، الذي يتمتع بثقل انتخابي كبير ويُعد أكثر مناطق البلاد تعرضًا لصواريخ جماعة حزب الله اللبنانية، ما يضعه تحت ضغط متزايد لاتخاذ موقف أكثر تشددًا مع اقتراب الانتخابات.

وزير الدفاع ال إسرائيل ي: الواقع الذي بنيناه في لبنان يمكن أن يُفضي إلى اتفاق سلام . أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو يواجه تراجعًا حادًا في شعبيته في شمال إسرائيل ، الذي يتمتع بثقل انتخابي كبير ويُعد أكثر مناطق البلاد تعرضًا لصواريخ جماعة حزب الله ال لبنان ية، ما يضعه تحت ضغط متزايد لاتخاذ موقف أكثر تشددًا مع اقتراب الانتخابات.

وربما لا يكون اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مساء الأربعاء بين إسرائيل ولبنان، سواء صمد أم لا، هو ما يطمح إليه ناخبو الشمال، وفقًا لوكالة رويترز. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مختبرا





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