Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

وزير الدفاع الإسرائيلي: الواقع الذي بنيناه في لبنان يمكن أن يُفضي إلى اتفاق سلام

سياسة News

وزير الدفاع الإسرائيلي: الواقع الذي بنيناه في لبنان يمكن أن يُفضي إلى اتفاق سلام
بنيامين نتنياهوإسرائيلحزب الله
📆6/4/2026 8:45 AM
📰Shorouk_News
10 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 24% · Publisher: 53%

أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه تراجعًا حادًا في شعبيته في شمال إسرائيل، الذي يتمتع بثقل انتخابي كبير ويُعد أكثر مناطق البلاد تعرضًا لصواريخ جماعة حزب الله اللبنانية، ما يضعه تحت ضغط متزايد لاتخاذ موقف أكثر تشددًا مع اقتراب الانتخابات.

وزير الدفاع ال إسرائيل ي: الواقع الذي بنيناه في لبنان يمكن أن يُفضي إلى اتفاق سلام . أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو يواجه تراجعًا حادًا في شعبيته في شمال إسرائيل ، الذي يتمتع بثقل انتخابي كبير ويُعد أكثر مناطق البلاد تعرضًا لصواريخ جماعة حزب الله ال لبنان ية، ما يضعه تحت ضغط متزايد لاتخاذ موقف أكثر تشددًا مع اقتراب الانتخابات.

وربما لا يكون اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مساء الأربعاء بين إسرائيل ولبنان، سواء صمد أم لا، هو ما يطمح إليه ناخبو الشمال، وفقًا لوكالة رويترز. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مختبرا

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

بنيامين نتنياهو إسرائيل حزب الله لبنان اتفاق سلام

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 11:45:22