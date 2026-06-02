وزير العمل المصري يلتقي نظيريه الجزائري والسوداني في جنيف لتعزيز التعاون في مجالات العمل

في إطار مشاركته بالدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، عقد وزير العمل المصري لقاءات ثنائية مع وزيري العمل الجزائري والموارد البشرية السوداني لبحث تعزيز التعاون في التدريب المهني وعلاقات العمل والسلامة المهنية وتطوير سياسات العمل المشتركة.

عقد وزير العمل حسن رداد لقاءين ثنائيين مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائر ي البروفيسور عبد الحق سايحي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السودان ي معتصم أحمد صالح، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم العمل العربي والدولي المشترك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 ل مؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف.

في اللقاء مع الوزير الجزائري، جرى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وعلاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية، وأكدا على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين بما يعكس في أنشطتها التنفيذية مستجدات وتطورات أسواق العمل. أما اللقاء مع الوزير السوداني فقد ركز على سبل التعاون في ملف التدريب المهني، من خلال تطوير المناهج التدريبية، وتنفيذ برامج تدريب المدربين، وتعزيز التوأمة المؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية في بناء القدرات ونشر ثقافة السلامة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة





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وزارة العمل التعاون العربي التدريب المهني مؤتمر العمل الدولي الجزائر السودان

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