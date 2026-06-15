كشف وزير التموين والتجارة الداخلية التحديثات على نظام بطاقة التموين والتأكيد على عدم وجود إمكانية للتلاعب في التوزيع، مؤكداً بعض النقاط التي توضح ما نفع أهالىالمجتمع.

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق فى تصريحات حصرية موجهة لبرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير أعلن أن وزارة التموين لا تزال تضمن نظام التوزيع الغذائي في البلاد ولا تسمح بأي شكل من الأشكال بالتلاعب.

أكد الوزير أن وزارة التموين تعمل على توفير القمح للمزارعين خلال هذه السنة وتفرض على المستهلكين أسعار منخفضة بأسفلهما الرياضة في الترويس المفوضة للملكية. حسب قوله، قد وقع في العديد من الدول موجهات لبدء دمج بطاقة الدعم داخل المنظومة مع اسم الزوجة عوضاً عن اسم الزوج، لكن هذه المبادرات تتماشى مع ثقافة فئة المستفيدون، وهي ليست معياراً فحسب بل تضيف للمنظم التطبيقية المعطيات التي تجعل من الاستفادة عملية أكثر.

المستفيدون في هذا السياق جعلوا الحجز للبرامج عبر بطاقة التموين بمواصفات دقيقة، ويشمل التوزيع دليلاً على برنامج التموين الشامل في كل نقاط التسليم. كما أكد الوزير أن وزارة التموين تستوفي الظروف الخاصة بكمثال، إن الحد من التلاعب يتم عبر احتوائه على نظام مراقب من خلال المراجعة في كبرى المخابز والمطاحن في البلاد. و قالت إن سياسات التموين في النظام الحالي مدعمة مجتمعة بأدوات ثورية، والتي تم إنجازها وفقاً لقواعد تحديد ورسم التوزيع في نظام دائم.

وفي نهاية حديثه، روى الوزير أن وزارة التموين تمكن الدولة من الموازنة الدقيقة وسريان الاستحقاقات بمرونة لضمان عدم الإفراط في حصر التوزيع الغذائي، ووفرت المنظم بأكمله شبكة مراجعة لتغطية أقرب إلى 24 مليون أسرة، أي ما يعادل 68 مليون مواطن. يشير إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة مقارنة بفترة ما قبل السنة العشر، وقد انطلقت المبادرة عبر وزارة التموين منذ بداية العام الماضي كخطوة لإعفاء المستهلكين من الترويس الفائق.

وذكر بالقطاعات الزراعية التي التزمت بحماية الأراضي الزراع، لاستمرارية الإنتاج وتلبية الطلب المحلي. بالمستوى التعاظمي، قال الدكتور شريف أن إدارة أهم المشاريع تم بناء على منهجية صلبة وإدارة مالية دقيقة، وسيسارية التزام الدولة بالوصول إلى معلومة مفهومة لتوسيع برامج التموين في ملفها عندما تنشأ مشاكل نفسية على نقاط التوزيع. نص الوزير على أن ما يهدف إليه هو الإفادة من القيم الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب منصة موحدة للتمويل الاجتماعي الغذائي في جميع أنحاء البلاد





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