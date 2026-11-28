محمد فريد يؤكد خلال اجتماع هراري أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لزيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات في القارة ذات الـ 1.3 مليار مستهلك.

أكد محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ضرورة تسريع عملية تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، مؤكدةً دورها المحوري في تعزيز حركة التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.

جاء هذا التأكيد الصريح خلال مشاركة الوزير الفاعلة في أعمال الاجتماع التاسع عشر للمجلس الوزاري لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي عقد في العاصمة الزيمبابوية هراري، بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء، ووامكيلي ميني، الأمين العام لسكرتارية الاتفاقية، ممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.

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آليات تفعيل التجارة البينية والإفراج الجمركي

تشير البيانات الرسمية إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تأسست بتوقيعها في 21 مارس 2018، ودخلت حيز النفاذ في 30 مايو 2019، فيما بدأ التداول التجاري الفعلي في إطارها اعتبارًا من الأول من يناير 2021، لتغطي سوقًا استهلاكية يقدر حجمها بنحو 1.3 مليار نسمة.

وتهدف الاتفاقية، التي تضم 55 دولة إفريقية، إلى إزالة الحواجز التجارية وتحرير تجارة السلع والخدمات، مما يعزز حركة التجارة البينية ويرفع تنافسية اقتصادات القارة على المستوى الدولي، حيث يصل إجمالي ناتجها المحلي إلى نحو 3.4 تريليون دولار.

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شهد الاجتماع مناقشة ملفات جوهرية ترتبط بتفعيل هذه التجارة، بما في ذلك جداول الإعفاءات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتطوير آليات تسوية المنازعات، واستكمال المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البروتوكولات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الرقمية والملكية الفكرية والمرأة والشباب.

مواقع الاستثمار المصري وأولويات التوسع

تسعى الرؤية المصرية الممثلة من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تعزيز الترابط الوثيق بين التجارة والاستثمار والتصنيع، بما يدعم بناء سلاسل قيمة إقليمية داخل القارة، ويرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي، ويفتح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالأسواق الإفريقية.

وأشار محمد فريد إلى أهمية تهيئة البيئة المناسبة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، بما يمكنها من التوسع في الأسواق الإفريقية وزيادة صادراتها، فضلًا عن إقامة شراكات تجارية واستثمارية مع مجتمع الأعمال في الدول الأعضاء.

وأضاف الوزير أن مصر ستستمر في التنسيق مع الدول الأعضاء وسكرتارية الاتفاقية لدعم جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق القارة، وتهيئة المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المشتركة، بما يدعم مسار التنمية والتكامل الاقتصادي الإفريقي.

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التحديات والمفاوضات الجارية للمستقبل

تناول الوزراء في اجتماع هراري تطورات المفاوضات الخاصة بقواعد المنشئ، والإجراءات الداخلية المطلوبة لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، ومشروع إنشاء الشركة القابضة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب اختيار مقر هيئة المنافسة والمحكمة التابعة لها.

وتضمنت أعمال الاجتماع الاستماع إلى عروض مقدمة من عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية بشأن آليات دعم تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها السوق الإفريقية الموحدة.