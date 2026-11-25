حملة تفتيش في محافظة قنا أنهت 2102 معاملة متأخرة وأزالت مخالفات بناء، وأحالت مسؤولين للتحقيق خلال شهر نوفمبر الجاري.

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض عن قرارات متعلقة بإزالة مخالفات البناء والتعديات في عدد من المدن، وذلك عقب جولة ميدانية للجنة لقطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ب محافظة قنا خلال شهر نوفمبر الجاري. وجاءت الجولة للوقوف على أداء المراكز التكنولوجية والتصدي للمخالفات والإشغالات والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأوضح التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، أن الحملة شملت أيضا متابعة ملفات التصالح والمحال العامة وتحصيل مستحقات الدولة في عدد من الخدمات.

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نتائج حملة التفتيش على المراكز التكنولوجية بقنا

أسفرت حملة التفتيش على المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا عن إنهاء 2102 من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين. كما تم إصدار 22 نموذج 8 للتصالح، و51 شهادة متغيرات مكانية.

وشملت النتائج إصدار 22 بيان صلاحية و29 ترخيصا للبناء والهدم والترميم كانت متأخرة، إضافة إلى إصدار 112 رخصة إعلانات. وتم تسليم 3738 معاملة للمواطنين أثناء تواجد اللجنة في المراكز.

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ووجه التقرير بتسريع إنهاء طلبات التصالح والتظلمات المقدمة من المواطنين، وبضرورة تسجيل جميع التراخيص الصادرة على المنظومة. كما تقرر إحالة مدير التنظيم للتحقيق بسبب التقاعس والتراخي في إنهاء طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والمعاينات المتوقفة بالإدارة.

إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة

نفذت لجنة التفتيش الهندسي في محافظة قنا 24 حالة إزالة بلغت مساحتها الإجمالية فدانا و8 قيراط، كما نفذت 32 حالة إزالة للمباني المخالفة بمساحة 900 متر مربع.

وخلال المرور الميداني للجنة، تم تنفيذ إزالة بالمهد لحالة تعلية بناء الدور الثامن العلوي بمسطح 1800 متر بالوحدة المحلية بقنا، وتم فك الشدة الخشبية الخاصة بها. كما نفذت إزالة لحالة تعد على أملاك الدولة في المهد بالوحدة المحلية بأبو تشت، شملت سورا من الطوب الأبيض وبوابة جديدية بمسطح 400 متر.

وفي الوحدة المحلية بنجع حمادي، تمت إزالة قواعد خرسانية على مسطح 1200 متر وسور على مسطح 450 متر. وتقرر إحالة المختصين بالإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات القانونية للنيابات المختصة للتحقيق، لوجود مخالفات رصدها القطاع دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

إحالة اللجان الفنية وحملات المحال العامة للتحقيق

قررت الوزارة إحالة المختصين باللجان الفنية والتظلمات الخاصة بالتصالح في مركز نجع حمادي ومركز قنا للتحقيق، لعدم الالتزام بأحكام قانون التصالح أثناء البت في الطلبات المقدمة.

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وفي منظومة المحال العامة، تقرر استبعاد مدير تراخيص المحال العامة للتقصير والإهمال الشديد، وإحالته للتحقيق لتدني الأداء والعمل بالمنظومة وعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية حيال المخالفين وفقا للقانون.

وشهدت أيام تواجد اللجنة حملات مكبرة بمشاركة مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري وشرطة المرافق. وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة بعض السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر للمخالفين، وغلق وتشميع تلك المحلات.

كما تم تحرير 126 إنذارا وتنفيذ 35 قرار غلق، وغلق منشأة طبية بالوحدة المحلية بنقادة مع تحرير 45 محضرا لعدم وجود شهادات صحية وعدم صلاحية ومواد مجهولة وعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم تحرير 12 محضر بيئة و55 محضرا لمحلات غذائية لوجود سلع منتهية الصلاحية.

توجيهات الوزيرة باستمرار حملات التفتيش المفاجئة

وجهت الدكتورة منال عوض باستمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة في مختلف الأحياء والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات، لضبط منظومة العمل والتصدي بحسم لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات.

كما شملت النتائج تحرير 65 محضر إشغال ورفع، ومصادرة 396 قطعة مضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكدت التوجيهات سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وحماية حقوق الدولة والمواطنين.