بدر عبد العاطي يؤكد أن استضافة مصر للاجتماع الاستراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطوة لجذب رؤوس الأموال والذكاء الاصطناعي إلى السوق المصرية.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن استضافة مصر فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي ، تُعد مكسباً استراتيجياً كبيراً وخطوة إيجابية محورية. ووضح الوزير أن الحكومة المصرية تولي هذا الحدث اهتماماً خاصاً بهدف توظيفه كأداة فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، في ظل تطلعات الدولة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الاجتماع الاستراتيجي مع الرؤساء التنفيذيين

أشار بدر عبد العاطي خلال لقاء خاص مع ريهام فيكتور، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، على هامش الفعاليات، إلى أن المشاركة الفعالة لأكثر من 70 مديرًا تنفيذيًا من كبرى الشركات العالمية شكلت نواة هذا الحدث. وشدد الوزير على أن الحوار المباشر والتفاعلي الذي استمر لأكثر من ساعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس عمق الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لهذا المنتدى ولتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة.

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تطوير البنية التحتية والتشريعية لدعم المستثمرين

أضاف الوزير أن الاجتماع الاستراتيجي تمثل فرصة مهمة لاستعراض الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية المادية وتعزيز البنية التشريعية الداعمة للأعمال. كما تم التركيز على توفير الحوافز والضمانات الكافية للقطاع الخاص، إلى جانب التوجه الاستراتيجي للدولة لتمكين هذا القطاع وزيادة دوره المحوري في النشاط الاقتصادي العام.

الاستثمارات الجديدة وخطط الطاقة الخضراء

كشف بدر عبد العاطي عن ردود الفعل الإيجابية التي سجلها الحدث، حيث أعربت عدد من الشركات العاملة بالفعل في السوق المصرية عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت شركات أخرى اهتماماً قوياً بدخول السوق المصرية للمرة الأولى، وذلك في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فضلاً عن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

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ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يخلق فرصاً واعدة للغاية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء. وأكد أن هذه القطاعات تمثل محركات نمو أساسية لتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق قفزات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، ذكرت التقارير أن الدكتور بدر عبد العاطي يتجه حالياً إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات تكريم الرئيس الراحل أنور السادات داخل الكونجرس الأمريكي، في وقت يلتقي فيه رؤساء الشركات المشاركين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الشراكات الدولية.