وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنظم زيارة ميدانية لـ 50 طالباً من كلية التجارة بجامعة قناة السويس للمنطقة الحرة بالإسماعيلية لتعزيز الوعي الاستثماري.

نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال مركز تدريب الاستثمار التابع لها، أولى الزيارات الميدانية الموجهة لطلاب الجامعات، بحضور وفدي طلابي من كلية التجارة ب جامعة قناة السويس. شاركت في هذه المبادرة التعليمية والتدريبية 50 طالباً من المتفوقين، بهدف ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي في بيئة استثمارية حقيقية.

أهداف البرنامج الاستثماري التعليمي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاستثمار في بناء قدرات الشباب يمثل محوراً استراتيجياً لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر. وأشار الوزير إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على بيئة الأعمال والاستثمار بصورة مباشرة، مما يساعدهم على فهم متطلبات سوق العمل واكتساب الخبرات العملية إلى جانب دراستهم الأكاديمية.

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أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والجهات المعنية بالاستثمار، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية. يهدف البرنامج إلى نشر الثقافة والوعي الاستثماري بين الشباب وإطلاعهم على التجارب العملية للمشروعات العاملة في مختلف القطاعات.

مشاركة الشركات الصناعية الرائدة

تضمنت الزيارة الميدانية جولة تفصيلية داخل عدد من المصانع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث استقبل الوفد أيمن عبد العزيز، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، والدكتور محمد فايز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الرئيس التنفيذي والمشرف على مركز تدريب الاستثمار بالهيئة.

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شملت الجولة زيارة مصنع ويليكس ليميتد (Wellex Limited)، ومصنع جيد تكستايل الإسماعيلية (Jade Textile Ismailia)، حيث تعرف الطلاب على طبيعة الأنشطة الصناعية ومراحل الإنتاج وأساليب التشغيل. كما استعرضت الشركات آليات تطبيق معايير الجودة، بما يعكس دور المشروعات العاملة بالمناطق الحرة في دعم القاعدة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية.

دور مركز تدريب الاستثمار

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تحرص من خلال مركز تدريب الاستثمار على تنفيذ برامج وأنشطة تستهدف تنمية المهارات والمعارف لدى الشباب. تهدف هذه البرامج إلى تعريف الطلاب بدور المناطق الحرة في جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج والتصدير.

تأتي الزيارة ضمن برنامج الزيارات الميدانية الذي ينفذه مركز تدريب الاستثمار بالتعاون مع الجامعات المصرية، بهدف تعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية ونشر الوعي الاستثماري. يسعى البرنامج لإتاحة فرص التعلم المباشر داخل مواقع الإنتاج، بما يسهم في تأهيل كوادر شابة قادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.