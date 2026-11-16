وزير الخارجية يترأس لجنة التسيير المشتركة مع الأمم المتحدة لمراجعة شراكة التنمية 2026

بشائر إيجابية لعقد اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين مصر والأمم المتحدة لمراجعة شراكة التنمية المستدامة لعام 2026 بحضور وزيري التضامن والتخطيط.

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر و الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027. جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، فضلا عن ممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة ، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

مراجعة نتائج الشراكة الاستراتيجية للأمم المتحدة

تناول الاجتماع أبرز النتائج المحققة في إطار برامج الأمم المتحدة في مصر خلال العام الماضي، وذلك في ضوء مجموعات النتائج الخمس الفنية المنبثقة من لجنة التسيير المشتركة والتي عقدت إجتماعاتها خلال الفترة بين مايو وأغسطس 2026. وتشمل هذه المجموعات تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين المرأة.

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ألقى الوزير عبد العاطي، كلمة أكد خلالها أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، ويعتمد في الأساس على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية. أكد الوزير التطلع إلى أن تسهم تلك الشراكة في دعم جهود المؤسسات الوطنية على تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية، داعيا الوكالات الأممية لتعزيز انخراطها في دعم جهود الدولة للتنمية الاقتصادية والإنتاجية وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأكثر احتياجا.

أهمية تمكين المرأة والحوكمة في الشراكة

كما أكد وزير الخارجية علي أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية بما يضمن اتساقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، تفاديا للازدواجية، وبما يعزز الأثر والنتائج الملموسة للبرامج والمشروعات المنفذة. هذا الجانب يبرز مدى التزام مصر بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض من خلال تحسين آليات التعاون الدولي.

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جهود التضامن الاجتماعي والحماية الاجتماعية

من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التنموية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، من خلال عدد من المبادرات والبرامج الوطنية. يأتي ذلك في مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة. كما أكدت أهمية سد الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج وتحقيق أهدافها.

تعزيز التنسيق مع وزارات التخطيط والخارجية

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في خلق فرص العمل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان تحقيق أثر تنموي ملموس على الفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن تحسين مستويات المعيشة. وشدد على أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسا مهما للتحضير لإطار التعاون المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2028-2032.