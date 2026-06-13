وزير الصحة يتفقد مستشفيات جامعة المنيا استعدادًا للانضمام للتأمين الصحي الشامل

تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي والمستشفى الثلاثي الجامعي بمحافظة المنيا، لمتابعة جاهزيتهما للانضمام إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

قام وزير ال صحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بجولة ميدانية في محافظة المنيا، يرافقه رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات ونائب وزير ال صحة لشؤون السكان والرعاية الأولية الدكتورة عبلة الألفي، تفقد خلالها مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي والمستشفى الثلاثي الجامعي.

تأتي هذه الجولة لمتابعة جاهزية المستشفيات الجامعية ووحداتها المختلفة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها من المستشفيات المدرجة ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة بالمحافظة. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تضع تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها على رأس أولوياتها، لأنها شريك رئيسي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بما تمتلكه من قدرات علاجية وتعليمية وبحثية متقدمة.

وأشاد الوزير بما شاهده داخل مستشفيات جامعة المنيا من بنية تحتية حديثة وتجهيزات طبية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، مما يعكس جاهزية حقيقية لتقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة والاعتماد. وأشار إلى أن مستشفيات جامعة المنيا تمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، خاصة في التخصصات الدقيقة والجراحات المتقدمة.

وأكد أن دمج المستشفيات الجامعية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات متطورة وآمنة للجميع. وخلال الجولة، تفقد الوزير منظومة التجهيزات اللوجستية والفنية الداعمة لعمليات زراعة الكبد، والتي تشمل المعامل المجهزة بأحدث أجهزة التحاليل والفحوصات الدقيقة اللازمة لتقييم الحالات قبل الزراعة ومتابعتها بعد الجراحة.

وشملت الجولة أيضًا غرف العمليات الحديثة ووحدات الرعاية والمتابعة الخاصة بالمرضى قبل وبعد الزراعة، مما يوفر منظومة علاجية متكاملة تبدأ بالتشخيص والتقييم وتمتد إلى الجراحة والرعاية اللاحقة والمتابعة الدورية وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى. واستعرض رئيس الجامعة عددًا من الوحدات الطبية المتخصصة والفريدة التي تنفرد بها مستشفى الكبد والجهاز الهضمي على مستوى محافظة المنيا ومحافظات الصعيد، مثل وحدة أمراض الكبد المتقدمة ووحدة المناظير المتطورة.

وفي المستشفى الثلاثي الجامعي، تفقد الوزير وحدة الرعاية الصحية الأولية لطب الأسرة، والتي تمثل نقطة الانطلاق الأولى في رحلة العلاج داخل منظومة التأمين الصحي الشامل. تقدم هذه الوحدة خدمات الكشف الطبي والمتابعة الدورية والفحوصات المعملية والرعاية الوقائية والعلاجية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وفق فلسفة المنظومة القائمة على تعزيز خدمات الرعاية الأولية والوقاية. وأوضح رئيس جامعة المنيا أن المستشفى الثلاثي الجامعي يُعد من أكبر المستشفيات الجامعية بالمحافظة، ومن المتوقع أن تتجاوز طاقته الاستيعابية 400 سرير بعد استكمال جميع مراحله.

ويضم المستشفى عددًا من الأقسام التخصصية المتقدمة تشمل الباطنة العامة والطوارئ ووحداتها المتخصصة، والأمراض الجلدية، والروماتيزم والتأهيل، وجراحات العظام، والأنف والأذن والحنجرة. كما يستعد لتشغيل أقسام الجراحات التخصصية مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر، بالإضافة إلى المعامل المرجعية وأقسام الأشعة الحديثة مثل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.

وأكد رئيس الجامعة أن انضمام المستشفيات الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة المنيا وصعيد مصر، ودعم قدرة الدولة على توفير رعاية صحية متطورة ومستدامة لجميع المواطنين. كما شدد على أهمية التعاون بين وزارة الصحة والتعليم العالي لتحقيق التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، مما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، وجارٍ العمل على المرحلة الثانية التي تشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد





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