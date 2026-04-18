وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع أوكرانيا على هامش منتدى أنطاليا

وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، يلتقي بنظيره الأوكراني، أندري سيبيها، على هامش منتدى أنطاليا. استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطرق للتطورات في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية، والتأكيد على الحلول السلمية.

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون ال مصر يين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، لقاءً مثمراً مع نظيره الأوكراني، أندري سيبيها، وذلك يوم الجمعة الموافق ١٧ أبريل، على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى أنطاليا .

تركزت محادثات الوزيرين على استكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا إلى مستويات أعلى. وقد أشاد الوزير عبد العاطي بجودة التعاون الحالي، معرباً عن تطلعه نحو توسيع آفاقه عبر استمرار عقد جولات المشاورات السياسية المنتظمة، وتفعيل أعمال اللجان المشتركة بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى مجالات حيوية كقطاعات الطاقة، والإنشاءات، والاتصالات، بالإضافة إلى توطين الصناعة، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المشتركة.

لم تقتصر المناقشات على العلاقات الثنائية، بل امتدت لتشمل التطورات الإقليمية والدولية. استعرض الوزير عبد العاطي المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مسلطاً الضوء على التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري الدائر في المنطقة، ومستعرضاً الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى خفض حدة التوترات وتحقيق الاستقرار.

على صعيد متصل، تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية. وفي هذا السياق، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الراسخ، الذي يدعو بشكل دائم إلى ضرورة تسوية كافة النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار البناء، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية هذه المبادئ في ترسيخ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء هذا اللقاء ليؤكد على الدور المصري الفاعل في الساحة الدولية، وسعيها الدؤوب لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول، فضلاً عن التزامها الراسخ بتبني حلول دبلوماسية للأزمات، وحماية الاستقرار الإقليمي.

إن حرص مصر على تطوير علاقاتها مع أوكرانيا يعكس رؤيتها الاستراتيجية القائمة على بناء شراكات متينة ومتبادلة المنفعة، تساهم في تحقيق الازدهار والتقدم لكلا البلدين.

كما أن تناول التحديات الاقتصادية والتصعيد العسكري في الشرق الأوسط يبرز الوعي المصري العميق بالتحديات الإقليمية، وجهودها المستمرة في المساهمة في إيجاد حلول مستدامة.

ويشكل التأكيد على الحلول السلمية للأزمات، وخاصة الأزمة الأوكرانية، دليلاً على التزام مصر بمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول، ورغبتها في بناء عالم أكثر سلماً وأمناً.

تعكس هذه المبادرات الدبلوماسية المكثفة، مثل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأوكراني، النهج المصري المتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، والسعي نحو بناء جسور من التعاون والتفاهم بين الدول.





