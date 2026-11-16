كشف وزير الاستثمار عن إصلاحات جوهرية في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات تهدف لتسهيل الاندماج وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر التحول الرقمي.

أعلن الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن نية الوزارة الإعلان خلال أقل من عشرة أيام عن تعديلات جوهرية وشاملة في اللائحة التنفيذية ل قانون الشركات المصري. تهدف هذه التعديلات إلى تيسير إجراءات الاندماج والاستحواذ بشكل ملحوظ، وتنظيم إصدار فئات جديدة من الأسهم مثل الأسهم الممتازة والأسهم الذهبية. كما ستتيح اللائحة الجديدة آليات تمويلية مبتكرة تشمل السندات أو العقود القابلة للتحويل إلى أسهم، المعروفة باسم (Convertible Notes)، بما يعزز مرونة بيئة الأعمال ويدعم توسعات القطاع الخاص.

تفاصيل التعديلات وآليات العمل الجديد

تسعى هذه الإصلاحات التشريعية إلى تحديث الأطر القانونية لتناسب المتطلبات الحديثة للأعمال، حيث ستسهل اللائحة الجديدة عمليات الدمج بين الشركات وتضفي طابعاً من المرونة على الهياكل المالية. سيتم تنظيم إصدار الأسهم الممتازة والأسهم الذهبية بدقة لضمان حقوق جميع المساهمين مع فتح أبواب جديدة للجذب الاستثماري. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الآليات التمويلية الجديدة، مثل السندات القابلة للتحويل، على توفير خيارات مرنة للشركات لتوسيع رأس المال دون اللجوء للأسواق التقليدية فقط.

Also read غدا.. مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «يوم صناعة السينما للشباب»

مواقف أصحاب المصلحة والاتساق السياسي

صرح الدكتور محمد فريد، خلال الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، بأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تستهدف ترسيخ اتساق السياسات النقدية والمالية والاستثمارية. يؤكد الوزير أن هذا الاتساق يمنح المستثمرين القدرة على التنبؤ باتجاهات الاقتصاد المصري بوضوح، مما يعزز ثقتهم في السوق المحلية. ويشير إلى أن استقرار السياسات ووضوحها يمثلان من أهم المحددات لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، وهي نقطة ترحب بها المؤسسات المالية المحلية والدولية.

أثر التعديلات على بيئة الأعمال والمستثمرين

تتبنى السياسة النقدية المصرية نظام سعر الصرف المرن، مع التركيز الرئيسي على استهداف التضخم وخفض معدلاته لتحقيق رؤية أكثر وضوحاً للمستثمرين. يتيح ذلك للمستهلكين والمستثمرين تكوين توقعات دقيقة بشأن اتجاهات أسعار الفائدة وسعر الصرف، بالتوازي مع استمرار جهود ضبط عجز الموازنة العامة. كما تعمل الحكومة على الحد من الاعتماد على الاقتراض الحكومي، مما يسهم في تحقيق الاتساق بين السياسات النقدية والمالية ويخلق بيئة مستقرة.

Advertisement

التحول الرقمي وتمكين الشركات الصغيرة

يؤكد الدكتور محمد فريد أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على تيسير الإجراءات أمام المشروعات الكبرى فحسب، بل يمتد لتمكين الغالبية العظمى من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. تهدف الوزارة إلى تمكين هذه الشركات من تأسيس أنشطتها والحصول على التراخيص والموافقات إلكترونياً بالكامل، دون الحاجة إلى التعامل المباشر والمتكرر مع الجهات الحكومية. يُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية في هذه الخطة لتقليص الأعباء البيروقراطية وتيسير دورة عمل الشركات.

رفع مشاركة القطاع الخاص والصادرات

شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسناً واضحاً، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى نحو 57% حالياً، مقارنة بمتوسطات تراوحت بين 40% و45% خلال فترات سابقة. وتستهدف الوزارة الوصول بهذه النسبة إلى 69% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسات الاستثمارية. يأتي ذلك بالتزامن مع التوسع في آليات تيسير الأعمال، مثل الرخصة الذهبية والمناطق الاستثمارية، التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات في القطاعات الصناعية.