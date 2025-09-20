وزير التعليم العالي يتفقد جامعة القاهرة الأهلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

في إطار متابعته لاستعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي 2025/2026، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة تفقدية لجامعة القاهرة الأهلية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية متميزة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

في إطار حرصه على متابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، قام الدكتور أيمن عاشور، وزير ال تعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية ل جامعة القاهرة الأهلية بمدينة السادس من أكتوبر يوم السبت. رافق الوزير في الزيارة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية ، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية ، وعدد من قيادات الجامعة والمسؤولين. تهدف الزيارة إلى الاطمئنان على انتظام سير العملية ال تعليم ية وتوفير بيئة تعليم ية متميزة للطلاب.

\بدأت الزيارة بتحية العلم، تلاها لقاءات مع الطلاب، حيث أكد الوزير على أهمية الاستعداد لبدء مرحلة جديدة في الحياة الجامعية، وحثهم على مواصلة الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل. تفقد الوزير برفقة القائم بأعمال رئيس الجامعة، المدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، للتأكد من توفير التجهيزات التكنولوجية الحديثة وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا أجاب خلاله على استفسارات الصحفيين بشأن استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد. كما اجتمع بأعضاء مجلس جامعة القاهرة الأهلية، مؤكدًا على أهمية حضور القيادات ومنسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة، وتنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية.\أشاد الدكتور أيمن عاشور بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مشيرًا إلى دورها في تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية ضمن المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'. أكد الوزير على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، ووجه بالحرص على تقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة، وبرامج دراسية بينية حديثة. دعا الوزير الطلاب إلى الاستفادة من المبادرات والفرص التدريبية المتاحة، مشيرًا إلى أهمية اكتساب المهارات المتطورة لتلبية متطلبات سوق العمل، وشدد على أهمية مبادرة 'كن مستعدًا' في دعم الطلاب. أشار الوزير إلى رؤية الدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وتسعى لتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب من مختلف الجنسيات. سلط الضوء على نجاح المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته في مختلف القطاعات. من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على سعي جامعة القاهرة الأهلية لتشجيع الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للتميز والابتكار. أشار إلى أن الجامعة تضم 14 كلية تقدم برامج دراسية حديثة، وتعمل على تطبيق أحدث تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي





