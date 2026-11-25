وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية الدكتورة سماح حمد تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية وتدعو لفتح المعابر ونزول المساعدات العاجلة. Keywords: سماح حمد, مجلس الأمن, قطاع غزة, مصر, الإغاثة

صرحت الدكتورة سماح حمد ، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية والقائمة بأعمال وزيرة شؤون الدولة للإغاثة، بأن القيادة الفلسطينية رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2803، وبالخطة الشاملة المتعلقة بإغاثة قطاع غزة وإعادة إعماره والتعافي من آثار الدمار، لكن تطبيق هذه الترتيبات على الأرض لا يزال محدودًا للغاية في الواقع.

معوقات التنفيذ والضغوط الدولية لفتح المعابر

شددت الدكتورة سماح حمد خلال لقاء خاص مع عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة ممارسة ضغوط دولية فورية لفتح المعابر، وزيادة المساعدات الإنسانية، ووقف الخروقات المستمرة، والبدء في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدة أن الحكومة والقيادة الفلسطينية ملتزمتان بجميع القرارات والاتفاقيات المعلنة، لكن الأهم هو ترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

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وضحت أن عدم فتح المعابر وإدخال المواد اللازمة لبدء مرحلة التعافي يمثل أحد أبرز المعوقات أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية الإغاثة، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطط الفلسطينية والعربية والمصرية والدولية يتطلب موافقات ودعمًا دوليًا وإرادة حقيقية لتنفيذ القرارات المعلنة دون تأخير.

الأزمة الإنسانية في غزة وخطر الفيضانات

أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة الصعوبة، في ظل استمرار الدمار الواسع والنزوح الهائل، حيث يعيش نحو 1.6 مليون فلسطيني، يمثلون قرابة 350 ألف أسرة، حاليًا في حالة نزوح داخل القطاع، موزعين على نحو 1600 مركز إيواء مختلف.

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حذرت الدكتورة سماح حمد من أن نحو 1000 مركز إيواء معرض لخطر الفيضانات مع اقتراب فصل الشتاء، موضحة أن الأمطار التي شهدها القطاع قبل أسبوعين تسببت في غرق نحو 53 ألف خيمة، في ظل غياب شبكات تصريف المياه وتدمير البنية التحتية بالكامل، مما يعرض السكان لكارثة إنسانية أخرى.

أضافت أن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي يفاقم الأوضاع الصحية، ويزيد بشكل كبير من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في إدخال المستلزمات الطبية ومواد الإيواء والاحتياجات الشتوية لتقليل المخاطر على حياة المدنيين.

المطالبات العاجلة للدعم والمساندة المصرية

أكدت أن قطاع غزة يحتاج بصورة عاجلة إلى الخيام والشوادر والملابس الشتوية ووسائل تدفئة الأطفال، مشددة على ضرورة إدخال الكرفانات ومواد الإيواء التي توفر الحماية الأساسية للأسر الفلسطينية من البرد القارس والأمطار، إلى جانب المعدات اللازمة لإزالة الركام ومعالجة المشكلات التي تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار والفيضانات، فضلًا عن تقديم المساعدات الغذائية الضرورية.

في ختام حديثها، أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بالدور المصري الرائد في دعم الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب، مؤكدة أن الجهود المصرية مستمرة على المستويين الإنساني والسياسي، سواء من خلال الحكومة المصرية أو وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري.

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أضافت أن الدور المصري يشمل تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم النازحين والعالقين من أبناء قطاع غزة في مصر، إلى جانب التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية، مشيدة أيضًا بمواقف الشعب المصري ومساندته المستمرة للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.

تدهور الأوضاع في الضفة الغربية

لفتت الدكتورة سماح حمد النظر إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية، حيث تواجه نحو 8 آلاف أسرة في شمال الضفة الغربية و3 آلاف أسرة بدوية ظروفًا إنسانية قاسية، نتيجة الاجتياحات المتكررة واعتداءات المستوطنين المتصاعدة.

وختمت تصريحاتها بتأكيد الحاجة الملحة لتحويل الوعود الدولية إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين وتخفف من معاناتهم اليومية، مؤكدة أن الالتزام بالقرارات الدولية هو المسار الوحيد لضمان استقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل.