تابعت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي مشروعات مدن أكتوبر، وأكدت ضرورة تسريع التنفيذ ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل في مدن أكتوبر ، وشملت المتابعة مدينة 6 أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة ومدينة حدائق أكتوبر. وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة مختلف المشروعات وأعمال التطوير، والعمل على تسريع وتيرة التنفيذ ورفع مستوى الخدمات والمرافق والبنية التحتية.

وجاءت المتابعة ضمن استمرار جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات أو تعديات. وتضمنت المتابعة المشروعات السكنية والخدمية، وأعمال تطوير الطرق والمرافق، إضافة إلى التصدي للمخالفات بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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تطوير الطرق والمرافق في مدينة 6 أكتوبر

تتواصل في مدينة 6 أكتوبر أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها محور العبور "وصلة دهشور الشمالية سابقًا"، والتوسعات الشرقية، ومحور 26 يوليو أسفل محطات المونوريل، إلى جانب طرق الحي التاسع.

وتشمل الأعمال الرصف وتأهيل الأرصفة وتطوير شبكات المرافق، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة الحصري لتحسين الضغوط. كما تستمر أعمال صيانة وتنسيق المسطحات الخضراء في طريق الواحات والممشى السياحي بطريق جمال عبد الناصر، وغرب سوميد، والمنطقة الصناعية، ومشروع صبا.

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وفي الجانب الخدمي، يجري رفع وإزالة المخلفات بمنطقة بيت الوطن الأساسي، وتطهير خطوط الصرف وإصلاح الشبكة الكهربائية. وتابعت الوزيرة موقف تنفيذ رافع مياه الشرب بمنطقة الحزام الأخضر بحوض (17)، لخدمة المنطقة الممتدة حتى الحوض (49)، مع إمكانية توفير التغذية العكسية للمناطق من الحوض (6) حتى الحوض (16) عند انخفاض الضغوط.

حملات رقابية وطرح ساحات انتظار جديدة

في إطار الحملات الرقابية، تم ضبط معدات وسيارات مخالفة، والتصدي لبؤر الفرز للقمامة والإشغالات بالمنطقة الصناعية. كما جرى طرح موقعين لإقامة ساحات انتظار بنظام التخصيص مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات.

الموقع الأول مساحته 40 ألف متر مربع خلف جامعة MSA، والموقع الثاني مساحته 3,049 مترًا مربعًا أمام نادي وادي دجلة بالحي الأول. ويهدف الطرح إلى تنظيم الانتظار في المنطقتين ضمن منظومة الاستغلال المحددة.

مشروعات سكن لكل المصريين في أكتوبر الجديدة

تتواصل في مدينة أكتوبر الجديدة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والإسكان الأخضر بمنطقة غرب المطار، والتي تضم نحو 100 ألف وحدة سكنية.

وتستمر أعمال الطرق والمرافق والزراعة وتنسيق الموقع وشبكات الري والمسطحات الخضراء، مع تكثيف العمالة للانتهاء وفق البرامج الزمنية المحددة. وبدأ جهاز مدينة أكتوبر الجديدة تركيب مطبات شوكية "اتجاه واحد" بعدد من المحاور والميادين ومداخل القطاعات السكنية، لتعزيز السلامة العامة والحد من مخالفات السير عكس الاتجاه، استجابة لشكاوى المواطنين.

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استكمال المرافق وتشغيل محطة الصرف بحدائق أكتوبر

في مدينة حدائق أكتوبر، يجري استكمال أعمال المرافق والطرق والكهرباء وتنسيق الموقع العام بعدد من المشروعات، من بينها منطقتا الـ810 عمارات و"ڤاليرا جاردنز"، مع تكثيف العمالة والمعدات وسرعة تلافي الملاحظات.

وتتواصل أعمال تطوير الطرق والرصف وصيانة الأرصفة، ومنها الطريق الرابط بين طريق الواحات ومنطقتي "ڤاليرا جاردنز" ومشروع زهرة أكتوبر، ومنطقة "ابني بيتك 7 - زهرة أكتوبر" بقطاعي (ج، هـ)، ومنطقة اللوتس (266 عمارة)، وطريق سوق الجملة، إلى جانب أعمال الدهانات والتخطيط الأرضي.

وتابعت الوزيرة موقف تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة حدائق الأوركيد (390 فدانًا)، بطاقة تصميمية تبلغ نحو 45 ألف متر مكعب يوميًا، مع التأكيد على الصيانة الدورية وانتظام التشغيل. كما جرى تسليم مبنى الحضانة بالمشروع إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، فيما تستكمل أعمال المعهد الأزهري بمنطقة النرجس 1 (645 عمارة سابقًا) تمهيدًا لتسليمه إلى الأزهر الشريف.

استعدادات موسم الأمطار وتحسين المظهر الحضاري

تتواصل أعمال الزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء بعدد من المناطق ضمن جهود تحسين المظهر الحضاري. وجرى تطهير بالوعات الأمطار بمنطقتي سكن مصر 207 والفردوس "جيش" استعدادًا لموسم الأمطار، مع مواصلة الحملات للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات.

وشملت المتابعة نتائج جولات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس أحمد حلمي علي، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى جانب نواب رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات المختصة، كل في نطاق اختصاصه.