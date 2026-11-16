وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس حتى 2028

وزير المالية أحمد كجوك يعلن خريطة زيادات رواتب أعضاء هيئة التدريس حتى يوليو 2028 بزيادة تصل لنحو 55% للأستاذ. تفاصيل المبالغ والجدول الزمني للتعديلات.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل رسمية وشاملة للزيادات المقررة في رواتب أعضاء هيئة التدريس ب الجامعات المصرية ، والتي تأتي في إطار تعزيز الدعم المالي للكوادر الأكاديمية وتحفيزهم. وقد حددت الخطة الجديدة نسب زيادات تصل إلى 55% لدرجة الأستاذ مقابل 75% للمعيد في بداية مسيرته المهنية، مما يعكس أولوية الحكومة لدعم القطاع التعليمي والعلمي في مصر.

تفاصيل زيادات الراتب المستهدفة للأستاذ والمعيد

أكد أحمد كجوك أن إجمالي الزيادة المستهدفة في دخول أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات الوظيفية بحلول نهاية يوليو 2028، ستصل إلى مستويات قياسية جديدة، حيث سيحصل الأستاذ على زيادة مقدارها 13.5 ألف جنيه، بينما سيصل مبلغ الزيادة للمعيد إلى 8.5 ألف جنيه، وذلك ضمن نطاق الإصلاح المالي الشامل الذي تعلنه وزارة المالية حالياً.

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وتأتي هذه الأرقام المحددة كاستجابة مباشرة لمتطلبات سوق العمل الأكاديمي والتنافسية العالمية، حيث يسعى القرار الحكومي إلى مواءمة الأجور مع التضخم والتكاليف المعيشية المتزايدة، لضمان استقرار الوضع المالي للأسر الأكاديمية وتمكينهم من التركيز الكامل على مهامهم البحثية والتعليمية دون ضغوط مالية تعيق إنتاجهم العلمي.

الخطة الزمنية لتطبيق الزيادات التدريجية

أوضح وزير المالية أن التطبيق العملي لهذه الزيادات لن يكون فورياً بالكامل، بل سيتم تنفيذها بشكل تدريجي وممنهج على مدار فترة زمنية تمتد لـ 18 شهراً، لتصل بذلك إلى اكتمالها ونفاذها الفعلي مع نهاية يوليو 2028، مما يمنح وزارة المالية مرونة في إدارة التدفقات النقدية وتوزيع الأعباء المالية على السنوات القادمة بما يتوافق مع الميزانية العامة للدولة.

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ويهدف هذا التسريع الزمني المدروس إلى تجنب الصدمات المالية المفاجئة على الخزانة العامة، مع ضمان وصول المبالغ الإضافية للمعنيين بشكل منتظم ومنظم، مما يعزز من القدرة على التنبؤ المالي والتخطيط طويل المدى لاستدامة الدعم المقدم للقطاع الجامعي واستمراره دون انقطاع أو تأخير في المواعيد المحددة.

أهداف الخطة ودعم البحث العلمي والتعليم العالي

جاءت هذه الزيادات في إطار خطة شاملة تهدف بشكل أساسي إلى تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ودعم الكوادر الأكاديمية بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق نقلة نوعية في مؤشرات الجودة والتصنيفات العالمية للجامعات المصرية خلال السنوات القادمة.

وتسعى وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة المالية من خلال هذا الإعلان إلى جذب المزيد من العقول النابهة والباحثين المتميزين للقطاع العام، من خلال تقديم حزم مالية مغرية ومحفزة، مما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية وارتفاع معدلات الإنتاجية البحثية والمؤتمرات العلمية التي تشارك فيها المؤسسات الأكاديمية المصرية في المحافل الدولية.

ويعتبر هذا الإعلان خطوة استراتيجية هامة في مسار التطوير المؤسسي للجامعات المصرية، حيث يعكس إدراكاً كاملاً لأهمية العنصر البشري الأكاديمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ويسهم في إعادة الاعتبار المهني والاجتماعي لأعضاء الهيئات التعليمية، بما يضمن استمرارية العطاء وتقليل هجرة العقول نحو القطاع الخاص أو الخارج بحثاً عن ظروف أفضل.