وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تعزيز التعاون مع التشيك في مجالات التنمية المستدامة

عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لقاءً مع سفير التشيك بالقاهرة، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية المحلية والبيئة، والاستفادة من مبادرة الاتحاد الأوروبي Horizon.

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، سعادة السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر اللقاء السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولي .

بدأت الدكتورة منال عوض اللقاء بالترحيب بالسفير التشيكي، مؤكدة على متانة وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية التشيك، معربة عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مجالات التنمية المحلية والبيئة المستدامة. من جانبه، أعرب السفير إيفان يوكل عن خالص تهانيه للدكتورة منال عوض بمناسبة تجديد الثقة بها كوزيرة للتنمية المحلية والبيئة في الحكومة الجديدة، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها، واستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها خلال الفترة السابقة. كما أشار السفير إلى الإرث التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً على وجود فرص واسعة للتعاون في العديد من المجالات، لاسيما في ظل مبادرة الاتحاد الأوروبي Horizon، والتي تشارك فيها مصر كعضو منذ أكتوبر الماضي. وأوضح السفير أن هناك العديد من البرامج والمشاريع التي يمكن التعاون فيها، وتخدم أهداف الوزارة في قطاعات حيوية كالبنية التحتية للمجتمعات، ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، وأنظمة التحكم الذكي بالمياه، وتطوير المدن الذكية، والنقل الحضري المستدام، والطاقة الشمسية المتجددة. تطرقت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء إلى عدد من المجالات التي يمكن أن يشملها التعاون المستقبلي بين البلدين، مقترحة إمكانية التعاون في قطاع النقل الحضري، من خلال استخدام حافلات تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الحضرية والبنية التحتية في المحافظات المصرية المختلفة. في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق بهدف تحديد المشاريع والفرص الاستثمارية المناسبة، والتي تندرج ضمن مجالات عمل الوزارة، ويمكن تنفيذها في إطار مبادرة Horizon التابعة للاتحاد الأوروبي، بما يعزز التعاون الثنائي ويدعم جهود التنمية المستدامة في مصر. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مجالات التنمية المحلية والبيئة، بما يخدم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز الشراكات الدولية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات لتسهيل التعاون مع الجانب التشيكي. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات إدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الهواء، والحد من التلوث البيئي. كما تم الاتفاق على تبادل الوفود والخبراء، وتنظيم ورش العمل والندوات المشتركة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وشددت الوزيرة على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة حياة المواطنين. واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التنمية والازدهار في البلدين





baladtv / 🏆 14. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

التنمية المحلية البيئة مصر التشيك التعاون الدولي Horizon النقل الحضري الطاقة الشمسية التنمية المستدامة

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

