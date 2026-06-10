وزيرة الثقافة المصرية تبحث في باريس تعزيز التعاون الموسيقي والفني مع فرنسا

اجتمعت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي مع كبار المسؤولين في مدينة الموسيقى بباريس والكونسرفاتوار الوطني الفرنسي لبحث خطة شاملة لتطوير التعاون الثقافي بين البلدين، مع التركيز على الموسيقى والتبادل الأكاديمي والفعاليات المشتركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار الإنساني وبناء شراكات مستدامة.

في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها الثقافية الدولية وتعميق أواصر التعاون مع الشركاء الرئيسيين، أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة المصرية ، على التزام بلادها بتطوير شراكات ثقافية متينة مع فرنسا ، بهدف تعزيز الحوار الإنساني وبناء جسور من التواصل عبر الفنون .

جاءت تصريحات الوزيرة خلال سلسلة من اللقاءات الرفيع式 التي عقدتها في باريس، حيث التقت السيدة كلارا واغنر، المسؤولة الكبرى عن العلاقات المؤسسية والدولية في مدينة الموسيقى - أوركسترا باريس، إلى جانب رئيسة الكونسرفاتوار الوطني الفرنسي. وتكشفت المفاوضات عن خطة طموحة تجمع البلدين، تركز على تنمية التعاون الفني، خاصة في حقل الموسيقى بوصفها لغة عالمية تتجاوز الحواجز الجغرافية.

وقد ناقش الجانبان إمكانية تنظيم حفلات وعروض موسيقية مشتركة في القاهرة وباريس، كفعاليات تُظهر ثراء الموروث الثقافي المصري والفرنسي وتُسلط الضوء على عمق الروابط التاريخية التي تربط بينهما، خاصة في المجال الموسيقي الكلاسيكي والمعاصر. من ناحية أخرى، استضافت الوزيرة مباحثات حول توسيع نطاق وصول الجمهور إلى المحتوى الثقافي، وإزالة العوائق التي تحول دون استفادة الفئات المختلفة من الإبداع، وذلك انسجامًا مع التوجهات العالمية نحو جعل الثقافة أداة للتنمية promoters للتفاهم العالمي.

هذا وقد أولت المحادثات اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني وبناء القدرات، حيث تقرر بحث آليات دعم التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية المتخصصة في البلدين، بما في ذلك برامج لتبادل طلاب المعهد العالي للكونسرفاتوار المصري مع نظائرهم في المؤسسات الفرنسية، وتنظيم ورش عمل وندوات علمية مشتركة. كما تطرقت اللقاءات إلى دعم التعاون الأورومتوسطي في مجال الثقافة والفنون، انطلاقًا من الإيمان المشترك بدور الإبداع في تعزيز الحوار بين الحضارات وترسيخ قيم الانفتاح والتعددية، واتفق الطرفان على تشجيع الإنتاجات الفنية المشتركة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الثقافية في منطقة البحر المتوسط، بهدف بناء فضاء ثقافي أكثر تفاعلاً وتكاملاً





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