وزير التعليم: تنافسية الدول ترتبط بكفاءة الكوادر البشرية في التعليم الفني

وزير التربية والتعليم: مستقبل التنافسية الاقتصادية يرتبط بقدرات الكوادر البشرية، خلال فعالية الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالذكري الـ 75 لتأسيسها.

أكد محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، أن مستقبل التنافسية الاقتصادية للدول لا يعتمد فقط على قدرة هذه الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بل يرتبط بشكل جوهري وأساسي بقدرات الكوادر البشرية الموجودة فيها.

وأوضح الوزير أن هذه الكوادر يجب أن تمتلك المهارات والمعارف اللازمة التي تساهم بشكل مباشر في استدامة النمو الاقتصادي طويل الأمد، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية المختلفة، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يحتل موقعًا محوريًا وأساسيًا في أجندة التنمية الوطنية بمصر.

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فعالية الغرفة الألمانية العربية للتعليم

شارك محمد عبد اللطيف، في فعالية الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٥ لتأسيس هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة.

عُقدت هذه الفعالية تحت العنوان الرئيسي "صياغة مستقبل التعليم الفني الألماني المصري"، حيث يعكس هذا الاسم الالتزام المشترك والمعلن بين مصر وألمانيا بتزويد شباب مصر بالمهارات والمعارف والفرص اللازمة التي تساعدهم على المساهمة الفعالة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني.

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كما أشاد الوزير بالدور الكبير الذي تلعبه الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وإسهاماتها المستمرة في دعم وتعزيز التعاون المصري الألماني، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل أهمية كبيرة في توطيد الشراكة بين مؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة والأعمال المختلفة.

حضور شركاء التنمية والتطوير

شهدت الفعالية حضورًا مكثفًا لكبار المسؤولين من الجانبين المصري والألماني، بما في ذلك أمير رياض نائب رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وميلاني مولتمان نائبة رئيس البعثة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.

كما حضر مارين دياله-شيلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة، بالإضافة إلى المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة وشركاء التنمية في مصر وألمانيا.

تطوير التعليم والتوظيف المستقبلي

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لإبراز جهود الوزارة في هذا المجال.

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جاءت المشاركة في هذا الحدث ضمن إطار تعزيز أوجه التعاون المصري الألماني في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وبحث آفاق الشراكة مع مجتمع الصناعة والأعمال لتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.